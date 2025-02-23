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台中豐原公墓清明防火計畫提前部署 設取水點也放滅火器

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原區公所以公私協力方式，與台中市民防總隊民防大隊豐原中隊頂街分隊合作，清明節前假日期間協勤周邊交通疏導，發生火災頻率較高墓區及時段，共同規劃派遣民力人車巡邏或駐點方式警戒。圖／豐原區公所提供
豐原區公所以公私協力方式，與台中市民防總隊民防大隊豐原中隊頂街分隊合作，清明節前假日期間協勤周邊交通疏導，發生火災頻率較高墓區及時段，共同規劃派遣民力人車巡邏或駐點方式警戒。圖／豐原區公所提供

每年清明節期間，掃墓常引發雜草火警，豐原區公所提前部署清明防火計畫，透過公私協力防火也疏導公墓交通，在豐原區觀音山第8及第12公墓設置取水點供掃墓民眾使用，另在墓區內規劃多處放置滅火器供消防人員及時救災使用。

豐原區長洪峰明表示，豐原區公所今年持續落實台中市政府民政局「割除草原則割到草頭｣、「辦理公墓除集草作業後儘快載運廢草，勿留置堆放｣等多項政策外，另配合消防單位提前部署清明防火計畫，在豐原區觀音山第8及第12公墓設置取水點供掃墓民眾使用；去年起，率先因應消防車輛公墓救災活動空間限制，在墓區內規劃多處放置滅火器供消防人員及時救災使用，達到防災與減災效能。

洪峰明表示，元宵節後因應在地客家習俗，市民陸續至豐原區觀音山納骨塔暨公墓祭奠祖先，為維持聯外道路行車動線順暢，豐原區公所每年以公私協力的方式，與台中市民防總隊民防大隊豐原中隊頂街分隊合作，假日期間協勤周邊交通疏導，並於發生火災頻率較高墓區及時段，共同規劃派遣民力人車巡邏或駐點方式警戒。

豐原區公所在豐原區觀音山第8及第12公墓設置取水點供掃墓民眾使用，也在墓區內規劃多處放置滅火器供消防人員及時救災使用。圖／豐原區公所提供
豐原區公所在豐原區觀音山第8及第12公墓設置取水點供掃墓民眾使用，也在墓區內規劃多處放置滅火器供消防人員及時救災使用。圖／豐原區公所提供
豐原區公所在豐原區觀音山第8及第12公墓設置取水點供掃墓民眾使用，也在墓區內規劃多處放置滅火器供消防人員及時救災使用。圖／豐原區公所提供
豐原區公所在豐原區觀音山第8及第12公墓設置取水點供掃墓民眾使用，也在墓區內規劃多處放置滅火器供消防人員及時救災使用。圖／豐原區公所提供

公墓 觀音 豐原

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