台中豐原公墓清明防火計畫提前部署 設取水點也放滅火器

每年清明節期間，掃墓常引發雜草火警，豐原區公所提前部署清明防火計畫，透過公私協力防火也疏導公墓交通，在豐原區觀音山第8及第12公墓設置取水點供掃墓民眾使用，另在墓區內規劃多處放置滅火器供消防人員及時救災使用。

豐原區長洪峰明表示，豐原區公所今年持續落實台中市政府民政局「割除草原則割到草頭｣、「辦理公墓除集草作業後儘快載運廢草，勿留置堆放｣等多項政策外，另配合消防單位提前部署清明防火計畫，在豐原區觀音山第8及第12公墓設置取水點供掃墓民眾使用；去年起，率先因應消防車輛公墓救災活動空間限制，在墓區內規劃多處放置滅火器供消防人員及時救災使用，達到防災與減災效能。