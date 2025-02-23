火車停駛衝擊觀光 集集盼快復駛

台鐵集集線命運多舛，2021年水里段嚴重崩塌，隧道和鐵軌封閉，去年5月配合改善工程，列車只行駛到濁水站，重創集集鎮觀光，遊客銳減7成。集集鎮公所最近整頓集集車站前交通，要求單車出租業者不得占用路面，改善景觀和遊憩品質，期望年底列車提前復駛，重振觀光商機。

集集鎮以綠色隧道、武昌宮、攔河堰等多項景點聞名，鐵路更是最大觀光特色，許多親子的鐵道文化體驗，都從集集線開始，每月為集集鎮帶來逾5萬名遊客。

不料，2021年大雨，集集線水里段因邊坡崩塌，導致隧道和鐵軌受損，列車只能行駛到集集站，3年來遊客減少2成。去年5月，配合集集線延伸到高鐵彰化站，台鐵進行基礎設施改善和隧道擴孔工程，列車只到名間鄉濁水站。濁水至車埕改由「類火車」，以客運接駁，但實際幫助不大。

陳姓業者說，鐵道是集集觀光命脈，遊客幾乎全搭乘列車到集集，列車停駛後，遊客銳減7成，業者只能咬牙苦撐，期待列車早日重回集集。

集集鎮長吳大村說，集集線停駛衝擊觀光，只能善用這段時間，改善自行車道、設休息站、觀景平台，優化環境與硬體設施。有遊客反映，每到假日車站前民權路，因租車業者林立，影響行人、騎士與車輛出入及通行安全。

鎮公所會勘後與業者達成初步協調，出租自行車需退縮停放至白線內120公分，確保道路暢通與行人安全。公所將複檢，如仍有違規或物品占用道路，將由警方取締開罰，為集集線重新開放做好準備。

集集線原訂明年7月才全部完工，為了減少對集集鎮衝擊，台鐵承諾今年底完成改善工程，先恢復二水到集集間通車，立委游顥也爭取台鐵、觀光署研議振興方案，讓集集線鐵道旅遊早日恢復盛況。