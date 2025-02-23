彰化大村光電案6度說明會 村民意見不一

彰化縣大村鄉第十四公墓開發太陽光電系統，引發居民抗議，鄉長賴志銘重申尊重民意也希望鄉公所不違約。平和村長賴居林堅決反對，但有居民提議，如果非做不可，必須落實重陽敬老等地方回饋，讓光電開發露出曙光。

第十四公墓太陽光電開發案，包含綠能停車場設置基地工程和太陽光電發電系統，地點在平和村。2017年獲鄉代會通過，2019年辰宇能源得標，2020年完成簽約，2021年辰宇完成遷葬起掘工程，辰宇舉辦施工說明會，但平和村居民強烈反對，昨天業者第六次舉辦說明會。

平和村長賴居林說，村民再三表達不接受第十四公墓開發太陽光電發電系統，光電解約違約金約1500萬元，不像鄉公所稱要賠3、4千萬元，村民不要被騙。「花樹銀行」理事長郭俊銀也呼籲村民不要被蠅頭小利誘騙，堅持反對開發立場。

鄉長賴志銘說，這項合約在前鄉長任內簽訂並未違法，廠商大可依合約進行，卻舉辦六場說明會，希望鄉親珍惜溝通的機會，討論太陽光電開發兼顧回饋地方、民意，若片面解約約涉及違約賠償，鄉公所要另編預算施做道路等工程，將蒙受多重損失，鄉公所財政困難，不像外界所說，還有十幾億元遺產稅收可用。

辰宇報告最新進度並提出四項回饋、光電停車棚優化計畫。楊姓村民則表示，能不開發當然最好，若非做不可，一定要做好地方回饋，例如社區交通車、重陽敬老等福利。

生態團體人士說，太陽光電最好做在屋頂，不要破壞自然環境，遷葬後公墓如做太陽光電設施應在「可接受」範圍。有民代表示，了解鄉公所與廠商協調後更改的方案，已降低環境衝擊，免除違約賠償，應可接受。居民反對立場，首次出現鬆動。