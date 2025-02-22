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彰化暖心企業家匯集資源關懷寒士 開運紅包加碼至千元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市企業家賴明毅與上毅集團、雲康世紀公司攜手，在員林市十七份社區活動中心旁申請封街舉辦寒士宴。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市企業家賴明毅與上毅集團、雲康世紀公司攜手，在員林市十七份社區活動中心旁申請封街舉辦寒士宴。記者簡慧珍／攝影

彰化縣員林市企業家賴明毅一連4年發起關懷街友活動，今年不但邀請清寒戶，也在2至3周找街友參加寒士宴，餐會結束後，街友每人獲贈一袋禮物，開運紅包還加碼為每包1千元，都忍不住笑逐顏開，頻向賴明毅和禮物贊助單位代表道謝。

賴明毅與上毅集團、雲康世紀公司攜手，今在員林市十七份社區活動中心旁申請封街舉辦寒士宴，席開30桌，十七份社區涵蓋的三多、三愛、三信、三條4個社區清寒戶被邀用餐，還有事前參考政府與社福機構的街友名冊，到員林火車站、員林公園尋人，逐一發給禮物領取券並請來參加今餐會。

寒士宴在新春正月舉辦，意謂吃春酒，賴明毅和十七份社區理事長黃再瑞及理監事，都開心與清寒戶、街友同在遮陽棚下用餐。賴明毅表示，近年他發現民眾生活越來越困窘，弱勢家庭變多，4年前他開始舉辦寒士宴，今年請吃飯還開運紅包金額加碼，祝福街友能日子越來越好。

代理市長賴致富和縣議員凃俊任、劉惠娟到場；賴致富報告員林市近日東彰道路通車、員林黃金帝國即將拆除等重大建，也說，員林能有善心企業家真好，希望2025年「愛你愛我」，什麼都好。

寒士宴依贊助情況及場地取得等因素，曾在員林公園、員林大南門福安宮廟前廣場等地辦過，今年寒士禮清淨海沐浴系列產品、礦泉水、鳳梨酥、雞腿、茶飲、花生牛奶、襪子等食品和用品。

彰化縣員林市企業家賴明毅送開運紅包給街友。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市企業家賴明毅送開運紅包給街友。記者簡慧珍／攝影

員林 禮物 街友

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