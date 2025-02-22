「2025年春遊中科-綠藝盎然櫻樂匯」登場 傳達淨零綠生活成果

中科管理局為了將多年來持續打造台中及后里等園區的生態景觀、公共藝術及友善設施，介紹給周邊的社區鄰里認識，並搭配園區已盛開的櫻花，特別於今(22日)、明兩天在后里園區舉辦「2025年春遊中科-綠藝盎然櫻樂匯」，邀請大家參與春天饗宴，感受中科經營的多元風貌，以及鏈結在地推展淨零綠生活的成果。

中科管理局多年來用心維護園區公園、綠地、運動球場與休閒設施及防災滯洪池，與崴立機電認養深耕種植的各品種櫻花樹景緻，公私協力共創令人讚賞的美景，在每年2月到3月初春時節，為大地添增繽紛色彩，也營造一個親切友善的環境。

位處賞櫻活動熱區的台灣美光也共襄盛舉，為歡迎民眾前來賞櫻，至3月16日櫻花季期間，每周六、日免費開放所承租的停車空間及公務所廁所，聘請義交與中科保警合作指揮交通，讓大家能更便捷地來中科欣賞櫻花綻放。

中科也特別邀請美光舞告派熱舞社、后里活力樂社、中科樂集及騷貓千歲合唱團演出，今天活動開場由台灣美光所屬的熱舞社，以熱情奔放的舞蹈，搭配動感的音樂節奏，HIGH翻全場。

在地的后里活力愛樂社老師及學員演奏薩克斯風，悠揚感人的旋律搭配現場綻放的櫻花，讓人聽得如癡如醉，把后里在地薩克斯風產業文化發揮得淋漓盡致。

中科管理局及中科保警隊組成的中科樂集接棒演出，以長笛、電吉他、電鋼琴、電子琴、爵士鼓等樂器合奏出一首首台灣及世界名曲，讓舞台下觀眾跟隨音樂搖擺身體及合唱。最後由平均年紀70歲以上的「騷貓千歲合唱團」，帶來動聽及溫馨的歌聲當壓軸。

過程中配合有獎徵答，互動熱烈，活動尾聲結合後續植樹節的到來，由中科管理局后里園區養護廠商欣欣環保公司，贈送櫻花苗給觀眾及遊客，希望大家一同以愛木、造林的心情，與自然共生共榮，建構永續綠色家園，並期許園區能在「生產、生活及生態及生命」四生共榮的永續平衡發展。

此次活動除介紹園區推動環境生態成果及精心設置的公共藝術外，台灣美光攜手台中市農業局及后里農會，與在地附近農莊合作，推廣在地有機農產品，部分農產品不僅有完整產銷履歷，更具有「友善石虎農作標章」。

中科另一家進駐廠商光泰環能，攜手「EBC生物炭碳匯先行者聯盟」與在地品牌，在活動現場帶來台灣唯一取得歐洲生物炭驗證的「EBC生物炭」，可讓民眾自己動手增加自家土壤碳匯，及特製低碳排台灣特有種餅乾、低碳生活設計小物以及生物炭油墨拓印體驗課，讓民眾邊品嚐美食與手作遊戲，體驗食農樂趣。