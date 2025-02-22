彰化大型就博會釋1500職缺 全新「安打區」助求職

彰化縣政府今天辦理今年首場大型就業博覽會，60家企業釋出1500個職缺，還有全新亮點「就業安打區」，將職缺分類整合為個別化情報，結合求職祕技，幫助鎖定特定職缺者。

因應年後求職、轉職潮，廠商人才需求增加，彰化縣政府今天在縣立體育館舉辦大型就業博覽會，也是年後中部首場大型就博會，彰化縣長王惠美等人前往關心就業媒合，60家參與企業釋出約1500個職缺，現場還有國軍招募青年，榮民服務處也提供多元服務資訊。

彰化縣勞工處發布新聞稿表示，打造全新亮點「就業安打區」，貼心將同性質職缺分類整合為個別化職缺情報，幫助鎖定特定職缺民眾；另外，針對無法參加徵才廠商設立「履歷便利通」諮詢專區，由就業服務員代收求職者履歷，並及時協助求職、求才問題。

勞工處表示，每年除辦6場大型就博會，勞工處8個就服台也辦理行動就業服務台、小型徵才、單一徵才及就業小聚等，相關徵才訊息或職訓課程可至彰化就業通平台、勞工處粉絲團等管道查詢；第2場就業博覽會3月22日在員林國小舉行。