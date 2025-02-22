連4年送暖 台中文心青商攜手民代捐愛心物資助弱勢

台中市文心國際青年商會在市議員曾威協助下，連4年舉辦送物資活動，今聯合家樂福舉辦「春季送暖揪甘心」公益活動，募集350份麵條、泡麵等愛心物資，捐給烏日區低收、邊緣戶送暖，收到物資的弱勢家庭直喊「揪甘心A」。

這場公益活動今天上午在曾威服務處舉辦，文心青商會20名幹部捐贈物資給社區弱勢家庭，曾威設攤協助登記，眾人高喊「讓愛循環，給需要幫助的人有溫暖春天」，弱勢戶到場排隊領取，感謝社會的愛心。

曾威說，社會上仍有許多需要幫助的邊緣戶，非常感謝台中市文心國際青年商會熱情提供物資，以及烏日區公所、烏日區里長的協助。今天是第四年的送暖活動，這次特別選在春天舉辦活動，除了延續每年愛的傳遞，也有讓愛延續不斷地含義。

文心國際青年商會長賴冠志說，文心國際青年商會成立30年，感謝曾威以及家樂福的共同協助，讓愛循環下去。

九德里里長陳美香說，感謝曾威牽線，四年來讓九德里社區邊緣戶得到維生的資源，還有關懷和希望，感謝大家的愛心，讓烏日感受到溫暖。