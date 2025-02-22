佛光山辦皈依 南投看守所近3分之1收容人成佛門弟子

「放下屠刀，立地成佛」佛光山及法務部南投看守所合作，為看守所收容人舉辦皈依儀式，108名、近全所3分之1的收容人選擇在法師的開示下，懺悔過去錯誤，洗滌身心將來迎接新生。

皈依儀式由佛光山清德寺住持慧龍法師主持，南投看守所108名收容人一一走向前，以虔誠的信心禮佛，看守所長黃勝雄在旁見證，鼓勵皈依佛法僧三寶的收容人，把握難得機會成為佛門弟子，告別過去種種，選擇正確的道路，邁向光明前途。

佛光山依來法師說，收容人曾因一時迷失而犯錯，佛法強調懺悔與重生，只要願意改過向善，人人皆有機會翻轉人生。他勉勵大家依靠三寶指引，修習正見、正向思維，學習慈悲與包容，遠離煩惱與執著，讓心靈自由與平和。就如星雲大師所說「向前有路．光明在望」。

慧龍法師則帶領收容人懺悔發願儀式，祈願減輕罪業、遠離邪見，並以甘露水灌頂，象徵洗滌內心，回歸清淨本性。每名收容人獲贈念珠，以正念指引人生並身體力行「三好」，做好事、說好話、存好心，讓佛法成為他們人生的依靠。