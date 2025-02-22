快訊

陳妍希宣布離婚後狀態曝光！楊丞琳相陪一舉動狗仔讚「仗義」

逾億商品卡櫃姐好焦急！傳將分4區開放 新光三越說話了

「姜草宇宙」再+1！韓劇《魔女》朴珍榮、盧正義睽違12年合作，《異能》原作者漫畫翻拍

佛光山辦皈依 南投看守所近3分之1收容人成佛門弟子

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
佛光山和南投看守所合作，為收容人辦皈依儀式，108名收容誠心懺悔皈依，成佛門弟子。圖／南投看守所提供
佛光山和南投看守所合作，為收容人辦皈依儀式，108名收容誠心懺悔皈依，成佛門弟子。圖／南投看守所提供

「放下屠刀，立地成佛」佛光山及法務部南投看守所合作，為看守所收容人舉辦皈依儀式，108名、近全所3分之1的收容人選擇在法師的開示下，懺悔過去錯誤，洗滌身心將來迎接新生。

皈依儀式由佛光山清德寺住持慧龍法師主持，南投看守所108名收容人一一走向前，以虔誠的信心禮佛，看守所長黃勝雄在旁見證，鼓勵皈依佛法僧三寶的收容人，把握難得機會成為佛門弟子，告別過去種種，選擇正確的道路，邁向光明前途。

佛光山依來法師說，收容人曾因一時迷失而犯錯，佛法強調懺悔與重生，只要願意改過向善，人人皆有機會翻轉人生。他勉勵大家依靠三寶指引，修習正見、正向思維，學習慈悲與包容，遠離煩惱與執著，讓心靈自由與平和。就如星雲大師所說「向前有路．光明在望」。

慧龍法師則帶領收容人懺悔發願儀式，祈願減輕罪業、遠離邪見，並以甘露水灌頂，象徵洗滌內心，回歸清淨本性。每名收容人獲贈念珠，以正念指引人生並身體力行「三好」，做好事、說好話、存好心，讓佛法成為他們人生的依靠。

南投看守所表示，長期推動宗教輔導，透過佛法讓收容人省思自身行為，培養自律與悔改能力。皈依典禮後，讓收容人有了心靈寄託，更讓他們學習面對過去，以善念為未來鋪路，用智慧與勇氣重新出發。

佛光山和南投看守所合作，為收容人辦皈依儀式，108名收容誠心懺悔皈依，成佛門弟子。圖／南投看守所提供
佛光山和南投看守所合作，為收容人辦皈依儀式，108名收容誠心懺悔皈依，成佛門弟子。圖／南投看守所提供

人生 佛光山 法師

延伸閱讀

柯爸病逝等不到柯文哲出看守所 徐巧芯：藍白共同改革司法

柯文哲的父親病逝可以奔喪 官員：但是不能指定日期

影／你橫衝我直撞！新竹男車禍PO網求真相 網友卻笑：三寶遇三寶

分屍凶嫌兄弟同關看守所！2年多沒聯絡...弟通緝落網稱不知大哥去世

相關新聞

佛光山辦皈依 南投看守所近3分之1收容人成佛門弟子

「放下屠刀，立地成佛」佛光山及法務部南投看守所合作，為看守所收容人舉辦皈依儀式，108名、近全所3分之1的收容人選擇在法...

福壽山農場櫻花太貪睡 原訂今天的櫻花茶會延至3月8日

受寒流影響，福壽山農場因「櫻花太貪睡」的關係，發布緊急通報原訂今天舉行的「2025櫻為幸福品茗茶會」延期至3月8日舉行，...

區段徵收後查詢土地價值曠日廢時 台中市推線上查詢系統

政府完成區段徵收後分配回抵價地，地主若要賣地必須重新查找該地之前的土地價值，查1筆要耗費4天，曠日廢時也消耗行政資源。台...

白甲魚回放谷關壩上游 台電攜和平國中保育大甲溪生態

和平國中是台中市第一所原民實驗中學，實踐泰雅族文化課程6年來，以大甲溪原住民傳統領域為學習場域，昨天在台電大甲溪發電廠邀...

3月春天的大雅是金色的麥鄉 228連假感受風吹麥浪景象

台中市大雅區是台灣少見的小麥主要產地，每年3月將呈現出一片金色麥田的景象，大雅區農會小麥產業文化節今年以「2025浪麥隨...

彰師大「便當街」 將增人行道

彰化師範大學進德校區前的進德路「便當街」，長年以來，呈現騎樓及道路遭占用、嚴重違規停車、行人被迫與車爭道等亂象，彰化市公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。