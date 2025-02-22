佛光山辦皈依 南投看守所近3分之1收容人成佛門弟子
「放下屠刀，立地成佛」佛光山及法務部南投看守所合作，為看守所收容人舉辦皈依儀式，108名、近全所3分之1的收容人選擇在法師的開示下，懺悔過去錯誤，洗滌身心將來迎接新生。
皈依儀式由佛光山清德寺住持慧龍法師主持，南投看守所108名收容人一一走向前，以虔誠的信心禮佛，看守所長黃勝雄在旁見證，鼓勵皈依佛法僧三寶的收容人，把握難得機會成為佛門弟子，告別過去種種，選擇正確的道路，邁向光明前途。
佛光山依來法師說，收容人曾因一時迷失而犯錯，佛法強調懺悔與重生，只要願意改過向善，人人皆有機會翻轉人生。他勉勵大家依靠三寶指引，修習正見、正向思維，學習慈悲與包容，遠離煩惱與執著，讓心靈自由與平和。就如星雲大師所說「向前有路．光明在望」。
慧龍法師則帶領收容人懺悔發願儀式，祈願減輕罪業、遠離邪見，並以甘露水灌頂，象徵洗滌內心，回歸清淨本性。每名收容人獲贈念珠，以正念指引人生並身體力行「三好」，做好事、說好話、存好心，讓佛法成為他們人生的依靠。
南投看守所表示，長期推動宗教輔導，透過佛法讓收容人省思自身行為，培養自律與悔改能力。皈依典禮後，讓收容人有了心靈寄託，更讓他們學習面對過去，以善念為未來鋪路，用智慧與勇氣重新出發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言