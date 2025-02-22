福壽山農場櫻花太貪睡 原訂今天的櫻花茶會延至3月8日

受寒流影響，福壽山農場因「櫻花太貪睡」的關係，發布緊急通報原訂今天舉行的「2025櫻為幸福品茗茶會」延期至3月8日舉行，農場並表示，雖然櫻花還在含苞待放睡懶覺，但園內的梅花及桃花都已進入花期，潔白與粉紅交錯的花海，在春陽下搖曳生姿，散發淡雅清香，讓整個農場宛如一幅詩意畫卷。

和平分局說，福壽山農場櫻花花況未達預期，「2025櫻為幸福品茗茶會」延期至3月8日；另武陵農場櫻花季原疏運管制措施規畫執行到2月23日止，因氣候影響，武陵農場預估花況盛開將延續至228連續假期，因此經武陵農場、公路局等相關單位研商決定，自2月24日至3月2日共7日仍實施總量管制，並取銷228連續假期高乘載管制。

副場長張景富表示，福壽山農場四季風光變化萬千，冬季與春季的梅花與櫻花更是農場一大亮點，場內目前有超過6000顆櫻花樹，高海拔與平地櫻不同，其中3000顆為淺粉色的富士櫻，以及山櫻花、大島櫻、昭和櫻、富士櫻、染景吉野櫻等，櫻花雖尚未完全綻放，但已悄悄含苞待放，預計不久後將迎來最美的花期。

今年強冷空氣接力報到，櫻花花期雖然遲到，但目前已能看見含苞待放的粉色花苞，相信不久後，整片櫻花林將換上粉嫩新裝，遊客現在上山剛好是欣賞梅花的最佳時機，園區內無論是「梅園」或「天池步道」，都能看到繁花點綴枝頭的浪漫景象，成為最動人的春日氛圍。