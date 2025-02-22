區段徵收後查詢土地價值曠日廢時 台中市推線上查詢系統

政府完成區段徵收後分配回抵價地，地主若要賣地必須重新查找該地之前的土地價值，查1筆要耗費4天，曠日廢時也消耗行政資源。台中市政府去年推出土地移轉值線上查詢系統，整合資料庫，民眾僅需3分鐘就能查詢，節省大量時間與成本。

台中市地政局指出，政府辦理區段徵收時，被徵收土地的所有權會轉移給政府，地籍資料包含土地價值、持分等也會一同轉移，無法在土地登記簿查找，等區段徵收結束，政府將未使用的土地分配回地主，地主要計算賣掉這些「抵價地」的稅務，就得向地政機關查詢原先的土地價值，來回需要4天。

地政局表示，台中近年積極開發，辦理多處區段徵收，許多民眾詢問如何查詢抵價地資料，也有不少人反映查詢時間過長，市府2023年開始建置地籍資料庫，將區段徵收前的資料統一匯入後端，與新的地籍資料對接，去年初全國首創的「移轉現值線上查詢系統」上線。

新上線的系統大幅降低查詢時間，民眾只需登入系統，輸入抵價地的地段地號，不到3分鐘就能獲知移轉前的土地價值、持分等資料。地政局長吳存金表示，系統創造2大利多，對外讓民眾、地政士與稅務機關快速查詢，節省舟車往返的時間與成本，對內提升政府的行政效率與準確性。