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白甲魚回放谷關壩上游 台電攜和平國中保育大甲溪生態

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
和平國中與清水區東山國小昨天在台電大甲溪發電廠邀請下，一同前往上谷關大甲溪，體驗魚類誘捕及放流台灣白甲魚（苦花）活動。圖／民眾提供
和平國中與清水區東山國小昨天在台電大甲溪發電廠邀請下，一同前往上谷關大甲溪，體驗魚類誘捕及放流台灣白甲魚（苦花）活動。圖／民眾提供

和平國中是台中市第一所原民實驗中學，實踐泰雅族文化課程6年來，以大甲溪原住民傳統領域為學習場域，昨天在台電大甲溪發電廠邀請，與清水區東山國小一同在上谷關大甲溪，體驗魚類誘捕及放流台灣白甲魚（苦花）活動，每學期皆申請前往封溪護魚水域，進行農耕及漁獵課程戶外教育，共同致力水保以及各種復育工作，曾獲教育部教學卓越獎金質獎肯定。

和平國中校長葉天喜也說，師生以大甲溪原住民傳統領域為學習場域，近年來除了在馬鞍壩設置魚梯，讓魚兒可以回流，也實踐泰雅族文化課程，先於本2月19日先於天輪壩下游側安全河道內，進行相關陷阱籠具及魚筌放置，昨天再將採捕到的台灣白甲魚（苦花）成魚與魚卵，放到谷關壩上游側安全河道合適棲地中，與山林共生共榮尋求永續發展。

大甲溪電廠廠長黃陵育表示，大甲溪發電廠集水區域廣，是台灣電源開發計畫的重心，管理大甲溪流域沿線多座電廠機組，包含德基、青山、谷關、天輪等電廠，以及社寮、后里、馬鞍等機組，觀察到地方生態相當豐富，因此在發電同時，也同時兼顧對自然環境的保護，近來更已轉型為生態電廠，放流活動則將發電跟環境達到共存共榮，獲得環保署環境教育設施場所認證。

工作坊指出，大甲溪發電廠生態園區（馬鞍壩生態園區），結合森林水資源、電力科技與自然生態，是蘊藏豐富魚類、鳥類、蝶類、獼猴、野豬及植物等生態廊道，兼具能源教育與生態觀察的功能，而台灣白甲魚，又名台灣鏟頷魚，俗稱苦花，這次藉由和平國中師生共同以人工採補搬運方式，協助苦花回流上游活動，共同為原住民族傳統場域的生態復育及環保教育貢獻心力。

和平國中與清水區東山國小昨天在台電大甲溪發電廠邀請下，一同前往上谷關大甲溪，體驗魚類誘捕及放流台灣白甲魚（苦花）活動。圖／民眾提供
和平國中與清水區東山國小昨天在台電大甲溪發電廠邀請下，一同前往上谷關大甲溪，體驗魚類誘捕及放流台灣白甲魚（苦花）活動。圖／民眾提供
和平國中與清水區東山國小昨天在台電大甲溪發電廠邀請下，一同前往上谷關大甲溪，體驗魚類誘捕及放流台灣白甲魚（苦花）活動。圖／民眾提供
和平國中與清水區東山國小昨天在台電大甲溪發電廠邀請下，一同前往上谷關大甲溪，體驗魚類誘捕及放流台灣白甲魚（苦花）活動。圖／民眾提供

原住民族 谷關

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