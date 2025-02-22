3月春天的大雅是金色的麥鄉 228連假感受風吹麥浪景象

台中市大雅區是台灣少見的小麥主要產地，每年3月將呈現出一片金色麥田的景象，大雅區農會小麥產業文化節今年以「2025浪麥隨蛇舞」為主題，定於2月28日在寶興宮登場，預料將吸引民眾前來欣賞麥浪風光，感受充滿活力與浪漫的春日盛典。

大雅區農會表示，台灣小麥源於日據時期，當時台灣曾種植許多小麥，全盛時期2萬5千公頃種植面積，但戰後開放美國小麥進口，一度讓台灣小麥潰不成軍，原本差點就要停作不種了，所幸在金門酒廠的需求下，留下一線生機至今，每年3月的春天，是小麥成熟收割期，因此造就一片彷彿置身歐洲麥田的富庶景象。

農會總幹事陳英渝表示，目前大雅區小麥栽培面積約70公頃，是國內小麥主要產地，有「台灣小麥之鄉」美譽，農會近年來結合農業、觀光、休閒、文化，舉辦小麥產業文化節是大雅區每年盛事，今年小麥文化節藝術裝置跟弘光科技大學產學合作，在寶興宮，邀請民眾至小麥田遊賞、麥田小屋迎新春、浪麥隨蛇舞親子手作、麥田闖關趣味，透過蛇的曲折立體設計融入麥田，營造出有趣「浪麥隨蛇舞」。

立委楊瓊瓔指出，大雅區的小麥田是台灣本島最大面積的麥田景觀，每年3月小麥成熟季節是屬於大雅的熱鬧慶典，麥浪隨風搖擺，陣陣撲鼻的麥香，如同畫布般展現出大雅大地無盡的魅力，大雅區農會因而自2004年起創辦小麥產業文化活動，每年均與區內上百個團體共同辦理，在這片麥田中，擴大民眾參與感受「蛇舞春風」的歡樂，盡情享受。