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南投縣營養送餐 讓長者安心吃

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣營養送餐服務，由送餐單位製作營養又方便入口的餐食，提供老人足夠的營養。圖／南投縣生活重建協會提供
南投縣營養送餐服務，由送餐單位製作營養又方便入口的餐食，提供老人足夠的營養。圖／南投縣生活重建協會提供

南投縣65歲以上人口已達9萬9千多人，超過全縣總人口數21%，成為「超高齡社會」。南投縣政府規畫營養送餐服務，由10家特約單位提供精心設計餐點，並考量到失能長者的進食需求，如軟質食物、食物剪碎等，讓長者吃得安心、健康。

南投市張姓老人行動不便，連外出買自助餐都很吃力，尤其下大雨，乾脆連午餐也不吃，讓在外工作的女兒相當掛心，常要打電話詢問「阿爸，你有呷飯否？」更擔心他長期健康不良。

南投縣衛生局表示，為照顧長者營養需求，南投縣政府推出「營養送餐服務」，針對失能等級2至8級的列冊低收入戶及中低收入戶、符合領取中低收入老人生活津貼或身心障礙生活補助資格者，確保他們可享受營養均衡的飲食，提供每日兩餐送餐，每餐補助上限100元。

送餐服務由南投縣10家特約單位提供精心設計餐點，菜色由營養師、廚師、工作人員共同討論，針對特殊需求長輩調配餐食，以軟質食物為主，及協助食物剪碎等，志工不只提供老人餐食服務，更能溫暖老人家的心。

南投縣衛生局表示，民眾可以透過縣府「網路e櫃檯」申請營養送餐服務，或撥打長照管理中心專線049-2209595，將有專人服務。

低收入戶 南投縣 衛生局

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