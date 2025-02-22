彰師大「便當街」 將增人行道

彰化師範大學進德校區前的進德路「便當街」，長年以來，呈現騎樓及道路遭占用、嚴重違規停車、行人被迫與車爭道等亂象，彰化市公所計畫畫設標線型人行道，營造友善的人行空間。

彰化師大進德校區大門前的進德路約50公尺路段，再往南轉到實踐路到彰化師大附工前，沿路餐飲店林立，有「便當街」之稱，卻因道路人行空間不足，人車爭道下，行人安全沒有保障。

彰化師大學生會曾針對「便當街」做過問卷，有87.2%受訪者表示在路上感到不安全；地理系師生去年五月還畫設臨時標線塗鴉、機車格斜停等測試，凸顯問題及尋求改善。

彰化市公所工務課長蔡佳松說，市公所計畫在彰化師大進德校區前50公尺路段，畫設標線型人行道，已徵得兩側3、40家商家絕大多數同意，將騎樓打通、路障排除，同時畫有機車專用停車格及店家卸貨停車格等，改善進德路交通亂象。

至於「便當街」從進德路到彰化師大附工百餘公尺路段，市公所也爭取到內政部國土署補助，將比照畫設標線型人行道，營造友善的人行空間。

市公所表示，明天將在復興社區活動中心舉辦「彰師大商圈道路講習」，與住戶、店家、學生共同討論人行道規畫方式與配套措施。