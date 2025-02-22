中市公安稽查 16商場不符規定

台中新光三越氣爆案後，中市府20日完成轄內39家大型量販店、百貨商場公安稽查，發現16家不符規定，分別裁罰，其中以「餐廳廚房防火區劃缺失」占大宗，無重大缺失。專家指出，做好防火區劃確實能一定程度降低事故傷亡，不過關鍵還是如何預防。

都市發展局14日起會同經發局、消防局、勞工局與天然氣公司，針對39家樓地板面積5000平方公尺以上的大型量販店與百貨商場專案稽查，重點項目是燃氣設備、餐廳廚房防火區劃、瓦斯偵測器、增設瓦斯管線等。

都發局指出，7天下來，發現16家商場有違失，包括廣三SOGO百貨、家樂福文心店、金典綠園道商場、勤美百貨、老虎城、大遠百、大魯閣新時代、中友百貨、文心秀泰、三井購物中心一期、大買家國光店、大墩衣食生活廣場、家樂福青海店、家樂福中清店、太平洋百貨、家樂福豐原店等。

都發局表示，違失項目以「餐廳廚房防火區劃缺失」占大宗，具體樣態是樓梯間的防火門因使用年限過長，損壞或無法閉合，可能降低阻隔高溫或濃煙的效果，應立刻更換；少部分商場有消防設備缺失、燃氣設備缺失等項目，未發現重大缺失，無須停業。都發局依違反建築法裁處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

台中市建築師公會表示，室內裝修須依法設計耐燃材料，降低火災負荷等措施，才能通過申請取得許可，業者切勿抱持僥倖心態，跳過申請程序自行裝修，也建議公部門加大力度正視建築物公安議題，加強公眾使用建築的室內裝修審查，要求公安檢查時，檢附合格的室內裝修許可證。

臺灣警察專科學校消防安全科主任邱晨瑋指出，以新光三越氣爆案為例，若商場有完整做好防火區劃，應可降低傷亡狀況，不過已屬亡羊補牢，重點還是施工中如何預防氣爆發生；業者應依照規定申請，在市府監督下，按SOP規畫施工方式、管線等等，最大程度避免公安意外。

中華民國消防設備師（士）協會理事長何岫璁說，餐廳廚房有燃氣設備的安全管理要防火區劃，首先，所有瓦斯燃燒器具應設置在獨立的防火區劃之內，並與其它區域以防火牆、防火門分隔，以防瓦斯洩漏時氣體擴散到其它空間，進一步降低爆炸與火災風險；防火區劃內需安裝瓦斯洩漏偵測器，以便在洩漏發生時迅速發出警報，並自動切斷燃氣供應。