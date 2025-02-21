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彰化228受難者林才壽辭世享壽100歲 親友不捨

中央社／ 彰化縣21日電

228事件受難者林才壽2月14日辭世，享壽100歲，明天將在自宅舉行入殮禮拜，火化後在溪湖基督長老教會告別禮拜。許多友人、後輩不捨林才壽，並感念長期推廣228追思紀念。

中部共生青年組合昨天透過臉書（Facebook）粉絲專頁發文表示，林才壽是彰化縣埔鹽鄉番薯庄人，出生佃農家庭，1942年考上東京陸軍航空學校，1944年分發至山口縣小月機場服役，擔任日本陸軍航空兵長、勤務伍長，負責指導日本新兵修繕飛機，戰後回台灣任教。

中部共生青年組合表示，當年林才壽受邀加入台中縣參議會參議員陳萬福組織的溪湖青年自衛隊並出任隊長，1947年3月11日後，在軍警追緝下展開逃亡，5月左右，林才壽在父親及鄉長陪同下前往警局投案，被依懲治盜匪條例的搶劫軍用財物罪判刑13年。

根據中部共生青年組合訪談，台南地方法院1948年以首謀犯罪結社罪改判林才壽有期徒刑1年2個月，出獄後林才壽失去教職，之後擔任溪湖鎮大竹里里幹事，為里民服務30多年直到退休，晚年利用受難賠償金推動祭祀因228事件遇難亡靈，並在自宅設立台灣義民靈位。

中部共生青年組合表示，林才壽2004年成立彰化縣228關懷協會，2007年成立台灣228事件遇難先烈恭祭協會，近年則與陳婉真、楊澤民等人不斷呼籲，最終促使彰化縣政府於2022年設立228紀念碑。

根據二二八事件紀念基金會資料，林才壽228事件期間被推舉為青年自衛隊長，率隊保護農會公糧、巡查市街、赴台中支援等，之後接受任務去「借」武器，留下借據後將武器、糧食載運至二七部隊，向溪湖糖廠及台中空軍三廠所留借據，成為林才壽叛亂罪證。

林才壽女兒林素卿今天向媒體表示，父親積極參與228紀念活動，卻在228和平紀念日前夕離開，她感到非常不捨，敬佩父親一生為家、為國衝鋒貢獻，想請大家支持父親遺願，為全國228英靈找1處追思、有宗教撫慰功能，為遇難先烈祭拜而設計的室內場地。

自衛隊 青年

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