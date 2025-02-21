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經典賽Live／9局上西班牙沒得分仍12：3領先 中華隊最後反攻機會

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經典賽／中華隊一路落後 彰化民眾冒寒風應援心也冷

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
世界棒球經典賽資格賽，中華隊今晚首戰西班牙，彰化縣政府在縣立美術館前廣場直播，縣長王惠美（右1）帶著千名民眾冒著低溫應援，可惜中華隊一路落後，王惠美心情也低落。記者劉明岩／攝影
世界棒球經典賽資格賽，中華隊今晚首戰西班牙，彰化縣政府在縣立美術館前廣場直播，縣長王惠美（右1）帶著千名民眾冒著低溫應援，可惜中華隊一路落後，王惠美心情也低落。記者劉明岩／攝影

世界棒球經典賽資格賽，中華隊今晚首戰西班牙，彰化縣政府在縣立美術館前廣場直播，縣長王惠美帶著千名民眾，冒著低溫應援，中華隊從四分落後，一路追趕，到6局上又被拉大差距到12比2，讓現場民眾很意外。

「加油、加油，全壘打」，彰化今晚溫度只有攝氏16度，又有陣陣冷風吹來，但在王惠美帶領下，大家忘了冷，賣力加油。只是中華隊一路落後到四分，大家情緒有點低落，直到三局下，張育成兩分全壘打，才讓大家情著又沸騰起來，只是到了6局上，西班牙又把比分拉到12比2，大家不禁嘆「怎麼會這樣？」也期待會有轉機。

彰化縣政府比照12強賽，每場都準備在地美食供應加油民眾，今晚則是發放500份彰化爌肉飯及500份關東煮分享，一驅寒氣。

王惠美表示，中華隊今晚出戰西班牙隊，比賽過程有起有落，這就像是人生一樣，有高有低，有起有伏，但我們要堅持最後。

在這麼冷的天氣為中華隊加油，王惠美有感而發地指出，昨天去參訪台北大巨蛋，試想，如果今天彰化有巨蛋，那麼我們在館內看球賽，就不會怕冷了，上萬人的吶喊聲，絕對比在現在這個場地還要好。

世界棒球經典賽資格賽，中華隊今晚首戰西班牙，彰化縣政府在縣立美術館前廣場直播，縣長王惠美帶著千名民眾，冒著低溫應援。記者劉明岩／攝影
世界棒球經典賽資格賽，中華隊今晚首戰西班牙，彰化縣政府在縣立美術館前廣場直播，縣長王惠美帶著千名民眾，冒著低溫應援。記者劉明岩／攝影

王惠美 西班牙

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