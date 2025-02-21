彰化縣228活動每年座上賓永遠缺席 遺願待完成

彰化縣228和平紀念日活動每年座上賓林才壽，今年2月14日自然衰老離世，享耆壽101壽，家屬預定22日舉辦告別禮拜，也期盼縣政府能繼續協助為林才壽成立的台灣228事件遇難先烈恭祭協會找到永久處所，以慰遇難者亡魂。

林才壽的長女林素卿說，她父親幼年家貧，選擇16歲公校畢業考進日本東京陸軍少年飛行兵學校當軍人，差點坐上神風特攻隊飛機，日本二戰戰敗被遣返台灣，有機緣當小學教師，後來發生228事件，他為保衛家園被推選為溪湖青年自衛隊長，未料被捕以內亂罪遭判3個死刑，經律師沈榮義務辯護改判妨害秩序罪服刑1年2月，入獄期間每天看到獄友被點名帶走就沒回來，精神壓力很大。

林素卿表示，她的叔叔被誤為匪諜被逮囚禁，驚嚇過度導致精神失常，和父親一樣都是228事件受害者，他父親曾兩次夢見被成群尖嘴雞啄痛雙腿、一群幼鳥啾啾討食，覺得這是228事件遇難亡靈無法安息，因此領到228事件受害者補償金300萬元就投入建立英靈廟祭祀228事件遇難者，縣政府曾協助找地建廟卻未成，目前英靈廟暫設溪湖鎮林才壽私宅。

林才壽生前任職溪湖鎮公所兵役幹事、里幹事，成立彰化縣228關懷協會，積極為228事件遇難者籌建英靈廟，每年彰化縣政府舉辦228紀念活動都邀請林才壽，但今年起他將永遠缺席。彰化市長林世賢今前往弔唁。

林素卿說，期待政府、人民團體和熱心人士能繼續支持她爸爸的最後遺願，共同來一個恭敬追思與祭拜的室內場地祭拜全國228英靈，不是紀念碑，而是真的有宗教撫慰功能，為遇難先烈祭拜而設計的場地。