「比國父革命起義少一次」 彰化偏鄉長照衛福大樓流標終建成啟用

彰化縣的西南角鄉鎮都邁入超高齡社會，其中，竹塘鄉高齡人口占比24.9%，提供從0歲到100歲一站式服務的衛生所暨長照衛福新建大樓，歷經6年及9次流標，經2年多施工，今天在鄉民期待下落成啟用。

縣長王惠美、衛生福利部次長呂建德、長照司簡任技正白姍綺、立法委員謝衣鳯和黃秀芳、中辦副執行長吳音寧、竹塘鄉長蔡碩任，及縣議員等各級民代共同剪綵，很多鄉民聽說「鄉內尚媠个新大樓開幕」，主動參加啟用典禮，會場喜氣洋洋。

王惠美感謝中央補助7212萬8千元，縣政府在議長謝典林與議員支持下，通過自籌經費6151萬5千元，以1億3364萬3千元建造這幢地下一層、地上五層的大樓，她要感謝鄉公所提供土地，代表會主席和所有鄉代支持，讓這幢整合性長照衛福大樓完整涵蓋各年齡層需求的服務。

呂建德是彰化市子弟，他說，彰化縣65歲以上高齡人口19.6%，竹塘鄉高齡人口24.9%，縣府用心規畫安老措施，全力推動長照ABC，彰化不僅涵蓋率92.5%，高於全國服務平均85%，還有服務據點有18A（A級社區整合型服務中心）、420B（B級複合型服務中心）、299C（C級巷弄長照站），超出全台灣平均值。

鄉長蔡碩任表示，走在鄉內看到大肚子的婦女很少，大肚便便的歐吉桑很多，竹塘鄉人口老化嚴重，很需要多功能長照衛福大樓，未料興建過程多波折，先處理土地地目從停車場變更回機關用地，接著是物價飛漲，一連流標9次，到第十次成功發包，只比國父建國革命少1次，竹塘人終於等到了。