南投抽檢蔬果農藥殘留 竟有這些違規

南投縣府衛生局為確保縣民食用蔬菜及水果安全，持續進行市售食品監測，114年1月共抽驗市售蔬果 21 件，檢驗農藥殘留，其中 4 件不符合規定，已移請供應商所在地的衛生機關辦理後續裁處，其餘 17 件產品皆符合規定。

衛生局表示，本次抽驗發現 4 件蔬果農藥殘留不符規定，已於第一時間通知相關業者下架不合格產品，並將問題產品的來源追溯至上游供應商，移請該供應商所在地的衛生機關依法處理，以防止不合格產品再次流入市場，提醒消費者在選購蔬果時，可選擇有認證的農產品、注意產地與標示、正確的清洗與浸泡、妥善保存並盡快食用。

衛生局指出，農藥的合理使用有助於農作物防治病蟲害，但若農藥使用過量或未遵循安全間隔期，可能導致農藥殘留超標，進而影響人體健康。衛生局長期以來持續監測市場流通的蔬果，透過超市、賣場、傳統市場等不同通路的抽驗機制，確保農產品的安全性。透過加強監測與管理，確保市場上的蔬果符合安全標準。未來將持續進行市售食品的監督檢驗，並對業者進行法規輔導，以確保縣民權益。

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