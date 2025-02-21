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危險！中市東豐后豐鐵馬道禁行微電車 3/1起取締開罰
台中市觀旅局維護自行車專用道安全，公告自3月1日起，東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道將全面禁止微型電動二輪車行駛，確保騎乘者與遊客的權益。
局長陳美秀表示，東豐自行車綠廊與后豐鐵馬道近來時常發現民眾利用自行車道，騎乘微型電動二輪車進入，台中市依據「道路交通管理處罰條例」第5條規定，正式公告3月1日禁止並取締開罰，最高可處以新台幣1200元的罰鍰。
台中市觀旅局指出，東豐自行車綠廊與后豐鐵馬道是近來很熱門的休閒自行車路線，每年吸引大量遊客騎乘單車，前來享受自然美景；但隨著微型電動二輪車數量增加，不少民眾為省時省力，在自行車道上飛馳，只是電動車輛車速較快，已影響到正常自行車的騎乘安全。
為維護道路使用安全，台中市觀旅局依據「道路交通管理處罰條例」第5條規定，正式公告禁止微型電動二輪車進入上述兩條自行車道，警方將依據「道路交通管理處罰條例規定」第73條取締開罰，違規者將處以新台幣300元至1200元罰鍰，請民眾遵守法令，以免受罰。
觀旅局呼籲，所有民眾應遵守新規定，共同維護友善的自行車環境，並提醒騎乘自行車時仍須遵守相關交通規則，確保自身與他人的安全。未來市府將持續加強宣導與執法，確保自行車道維持舒適、安全的騎乘環境。
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