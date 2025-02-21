老人行動不便餓肚子 南投送餐志工提供營養餐食和關懷

南投縣65歲以上人口已達9萬9千多人，超過全縣總人口數21%，成為「超高齡社會」。南投縣政府規畫營養送餐服務，由10家特約單位提供精心設計餐點，並考量到失能長者的進食需求，如軟質食物、食物剪碎等，讓長者吃得安心、健康。

南投市張姓老人行動不便，連外出買自助餐店都很吃力，尤其下大雨，讓他打消外出買便當的念頭，乾脆連午餐也不吃，讓在外工作的女兒相當掛心，常要打電話詢問「阿爸，你有呷飯否？」更擔心他長期下來健康不良。

南投縣衛生局表示，為照顧長者的營養需求，南投縣政府推出「營養送餐服務」，針對失能等級2至8級的列冊低收入戶及中低收入戶、符合領取中低收入老人生活津貼或身心障礙生活補助資格者，確保他們可享受營養均衡的飲食，提供每日兩餐送餐服務，每餐補助上限為100元。

在南投縣社區營養推廣中心專業社區營養師協助下，辦理團體營養教育課程、輔導長者共餐據點、營養照護相關人員培訓課程及提供65歲以上長者營養評估及個別諮詢等服務，並由南投縣10家老人營養餐飲服務提供單位，提供送餐服務。

餐食菜色由營養師、廚師、工作人員共同討論，針對特殊需求長輩調配餐食，有以軟質食物為主，及須協助食物剪碎等，餐食不只兼顧營養，送餐志工更是長者最好的朋友，藉由送餐關懷老人家，除了提供老人足夠的餐食服務和日常營養，更溫暖老人家的心。