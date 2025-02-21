快訊

經典賽／中華隊今晚首戰西班牙！台鋼陳宇宏先發 運彩賭盤看好大勝

國光客運乘客突昏倒…司機直接開進基隆長庚急診 惜仍不治

柯基溜滑板神技炸裂！下樓梯後還能滑行再推進 網驚呼不科學：這是AI吧

聽新聞
0:00 / 0:00

老人行動不便餓肚子 南投送餐志工提供營養餐食和關懷

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣營養送餐服務，由送餐單位製作營養又方便入口的餐食，提供老人足夠的營養。圖／南投縣生活重建協會提供
南投縣營養送餐服務，由送餐單位製作營養又方便入口的餐食，提供老人足夠的營養。圖／南投縣生活重建協會提供

南投縣65歲以上人口已達9萬9千多人，超過全縣總人口數21%，成為「超高齡社會」。南投縣政府規畫營養送餐服務，由10家特約單位提供精心設計餐點，並考量到失能長者的進食需求，如軟質食物、食物剪碎等，讓長者吃得安心、健康。

南投市張姓老人行動不便，連外出買自助餐店都很吃力，尤其下大雨，讓他打消外出買便當的念頭，乾脆連午餐也不吃，讓在外工作的女兒相當掛心，常要打電話詢問「阿爸，你有呷飯否？」更擔心他長期下來健康不良。

南投縣衛生局表示，為照顧長者的營養需求，南投縣政府推出「營養送餐服務」，針對失能等級2至8級的列冊低收入戶及中低收入戶、符合領取中低收入老人生活津貼或身心障礙生活補助資格者，確保他們可享受營養均衡的飲食，提供每日兩餐送餐服務，每餐補助上限為100元。

在南投縣社區營養推廣中心專業社區營養師協助下，辦理團體營養教育課程、輔導長者共餐據點、營養照護相關人員培訓課程及提供65歲以上長者營養評估及個別諮詢等服務，並由南投縣10家老人營養餐飲服務提供單位，提供送餐服務。

餐食菜色由營養師、廚師、工作人員共同討論，針對特殊需求長輩調配餐食，有以軟質食物為主，及須協助食物剪碎等，餐食不只兼顧營養，送餐志工更是長者最好的朋友，藉由送餐關懷老人家，除了提供老人足夠的餐食服務和日常營養，更溫暖老人家的心。

南投縣衛生局表示，民眾可以透過縣府「網路e櫃檯」https://eservice.nantou.gov.tw 申請營養送餐服務，也可到各鄉鎮衛生所或公所辦理，或撥打長照管理中心專線049-2209595，或全國長照專線1966，將有專人為您服務。衛生局呼籲家中有長者的民眾及鄰里多加關注，一起為長者營造健康和尊嚴的生活環境。

南投縣營養送餐服務，由送餐單位製作營養又方便入口的餐食，提供老人足夠的營養。圖／南投縣生活重建協會提供
南投縣營養送餐服務，由送餐單位製作營養又方便入口的餐食，提供老人足夠的營養。圖／南投縣生活重建協會提供
南投縣營養送餐服務，送餐志工騎機車送餐給老人家，提供熱騰騰又營養的餐食。圖／南投縣生活重建協會提供
南投縣營養送餐服務，送餐志工騎機車送餐給老人家，提供熱騰騰又營養的餐食。圖／南投縣生活重建協會提供

南投縣 志工 衛生局 長照

延伸閱讀

南投縣農業處謝姓科長藉職務索賄 檢調搜索後羈押禁見

護理及長照人力荒 暨南大學攬才！獎助學金最高52萬

花控注意！ 福壽山農場「櫻花大遲到」活動延期、南投6000坪「麝香木花海」最佳花期快朝聖

退休老師也被騙 南投縣府召開校長會議宣導反詐

相關新聞

老人行動不便餓肚子 南投送餐志工提供營養餐食和關懷

南投縣65歲以上人口已達9萬9千多人，超過全縣總人口數21%，成為「超高齡社會」。南投縣政府規畫營養送餐服務，由10家特...

改善彰化師大「便當街」亂象 市公所規畫友善人行道

由彰化縣政府試辦的彰化市大埔路畫設標線型人行道，引發正反爭論之際，彰化市公所也正規畫在彰化師範大學進德校區前的進德路「便...

梨山幸福巴士三年有成 推動觀光包車伴手禮物流新商機

「補足偏鄉公共運輸最後一哩路」，台中梨山地區幸福巴士自2022年1月24日起試營運，3年來總服務人次達3萬1920人，為...

彰化縣長王惠美想「孵」蛋 蔣萬安陪同參觀台北大巨蛋

彰化縣長王惠美對於在彰化交流道特定區內「孵」大巨蛋仍不忘情，昨天到台北市政府拜會市長蔣萬安外，還實地參訪全國唯一的巨蛋級...

女媧吸睛！中台灣燈會觀賞人次已突破400萬 最後賞燈倒數只到周末

全台唯一以「蛇」會出來的主燈秀、2025中台灣元宵燈會是國內單一場域最大的地方型燈會，宣布自2月8日開幕13天以來，觀賞...

彰化縣小內閣調動 許俊宏、林孟弘分別升工務、交通處長

彰化縣政府今天發布一級主管人事異動，工務處長由原交通處副處長許俊宏接任，交通處長由原工務處代理處長林孟弘接任，原交通處長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。