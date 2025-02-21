快訊

經典賽／中華隊今晚首戰西班牙！台鋼陳宇宏先發 運彩賭盤看好大勝

國光客運乘客突昏倒…司機直接開進基隆長庚急診 惜仍不治

柯基溜滑板神技炸裂！下樓梯後還能滑行再推進 網驚呼不科學：這是AI吧

聽新聞
0:00 / 0:00

改善彰化師大「便當街」亂象 市公所規畫友善人行道

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市公所規畫在彰化師範大學進德校區前的進德路「便當街」畫設標線型人行道，改善騎樓及道路遭占用、違停嚴重、行人被迫與車爭道等亂象。記者劉明岩／攝影
彰化市公所規畫在彰化師範大學進德校區前的進德路「便當街」畫設標線型人行道，改善騎樓及道路遭占用、違停嚴重、行人被迫與車爭道等亂象。記者劉明岩／攝影

由彰化縣政府試辦的彰化市大埔路畫設標線型人行道，引發正反爭論之際，彰化市公所也正規畫在彰化師範大學進德校區前的進德路「便當街」畫設標線型人行道，改善騎樓及道路遭占用、違停嚴重、行人被迫與車爭道等亂象。

彰化師大進德校區大門前的進德路約50公尺路段，再往南轉到實踐路到彰化師大附工前，沿路餐飲店林立，有「便當街」之街，每當用餐時間，都湧來大批學生、附近居民前往消費，卻因道路人行空間不足，人車爭道下，行人無路可走，險象環生。

彰化師大學生會即曾針對「便當街」做過調查問卷，全校師生中有88.5%同時是步行者或駕駛者，其中87.2%表示在路上感到不安全，被迫偏移路徑、被違停車輛阻擋視線等危險現狀，地理系師生去年五月甚至畫設臨時標線塗鴉、機車格斜停等測試，凸顯問題及尋求改善。

彰化市公所工務課長蔡佳松說，市公所已針對彰化師大進德校區前50公尺路段，將畫設標線型人行道，已獲兩側約3、40家商家絕大多數同意，將騎樓打通、路障撤走，將道路、騎樓整平，並重畫標線，除了人行道外，並有機車專用停車格及店家卸貨停車格等，改善進德路交通亂象。

此外，至於「便當街」從進德路到彰化師大附工百餘公尺路段，市公所也爭取到內政署國土署同意補助，將比照畫設標線型人行道，營造友善的人行空間

市公所表示，為尋求地方共識，市公所本月23日在復興社區活動中心舉辦「彰師大商圈道路講習」，希望能與在地住戶、店家、學生共同討論人行道規畫方式與配套措施，在交通便利與行人安全之間取得平衡。

彰化市公所規畫在彰化師範大學進德校區前的進德路「便當街」畫設標線型人行道，改善騎樓及道路遭占用、違停嚴重、行人被迫與車爭道等亂象。記者劉明岩／攝影
彰化市公所規畫在彰化師範大學進德校區前的進德路「便當街」畫設標線型人行道，改善騎樓及道路遭占用、違停嚴重、行人被迫與車爭道等亂象。記者劉明岩／攝影

人行道 便當

延伸閱讀

勸阻違停遭恐嚇！京都百年古寺住持憤怒：無法與外國遊客共存

台中大雅五路交會48起車禍 楊瓊瓔拍板今年5月底前改善

彰化市大埔路試辦標線型人行道 7天取締28件違停

太陽能蓄電不足 新北汐止保長國小公車站智慧看板看不清

相關新聞

老人行動不便餓肚子 南投送餐志工提供營養餐食和關懷

南投縣65歲以上人口已達9萬9千多人，超過全縣總人口數21%，成為「超高齡社會」。南投縣政府規畫營養送餐服務，由10家特...

改善彰化師大「便當街」亂象 市公所規畫友善人行道

由彰化縣政府試辦的彰化市大埔路畫設標線型人行道，引發正反爭論之際，彰化市公所也正規畫在彰化師範大學進德校區前的進德路「便...

梨山幸福巴士三年有成 推動觀光包車伴手禮物流新商機

「補足偏鄉公共運輸最後一哩路」，台中梨山地區幸福巴士自2022年1月24日起試營運，3年來總服務人次達3萬1920人，為...

彰化縣長王惠美想「孵」蛋 蔣萬安陪同參觀台北大巨蛋

彰化縣長王惠美對於在彰化交流道特定區內「孵」大巨蛋仍不忘情，昨天到台北市政府拜會市長蔣萬安外，還實地參訪全國唯一的巨蛋級...

女媧吸睛！中台灣燈會觀賞人次已突破400萬 最後賞燈倒數只到周末

全台唯一以「蛇」會出來的主燈秀、2025中台灣元宵燈會是國內單一場域最大的地方型燈會，宣布自2月8日開幕13天以來，觀賞...

彰化縣小內閣調動 許俊宏、林孟弘分別升工務、交通處長

彰化縣政府今天發布一級主管人事異動，工務處長由原交通處副處長許俊宏接任，交通處長由原工務處代理處長林孟弘接任，原交通處長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。