改善彰化師大「便當街」亂象 市公所規畫友善人行道

由彰化縣政府試辦的彰化市大埔路畫設標線型人行道，引發正反爭論之際，彰化市公所也正規畫在彰化師範大學進德校區前的進德路「便當街」畫設標線型人行道，改善騎樓及道路遭占用、違停嚴重、行人被迫與車爭道等亂象。

彰化師大進德校區大門前的進德路約50公尺路段，再往南轉到實踐路到彰化師大附工前，沿路餐飲店林立，有「便當街」之街，每當用餐時間，都湧來大批學生、附近居民前往消費，卻因道路人行空間不足，人車爭道下，行人無路可走，險象環生。

彰化師大學生會即曾針對「便當街」做過調查問卷，全校師生中有88.5%同時是步行者或駕駛者，其中87.2%表示在路上感到不安全，被迫偏移路徑、被違停車輛阻擋視線等危險現狀，地理系師生去年五月甚至畫設臨時標線塗鴉、機車格斜停等測試，凸顯問題及尋求改善。

彰化市公所工務課長蔡佳松說，市公所已針對彰化師大進德校區前50公尺路段，將畫設標線型人行道，已獲兩側約3、40家商家絕大多數同意，將騎樓打通、路障撤走，將道路、騎樓整平，並重畫標線，除了人行道外，並有機車專用停車格及店家卸貨停車格等，改善進德路交通亂象。

此外，至於「便當街」從進德路到彰化師大附工百餘公尺路段，市公所也爭取到內政署國土署同意補助，將比照畫設標線型人行道，營造友善的人行空間