梨山幸福巴士三年有成 推動觀光包車伴手禮物流新商機

「補足偏鄉公共運輸最後一哩路」，台中梨山地區幸福巴士自2022年1月24日起試營運，3年來總服務人次達3萬1920人，為擴大營運效能，開啟高山公共運輸的便利之路，中市交通局在市長盧秀燕指示下，計畫結合民宿業者觀光包車量能，提供當地農產品伴手禮物流的客貨共載服務，增加駕駛的收入及營運模式，為梨山地區打開一條新年新商機之路。

交通局長葉昭甫表示，梨山是台中的後花園，全國首創在地經營的梨山幸福巴士，過去除滿足基本民行需求，提供固定路線、彈性路線的在地運輸服務外，為增加駕駛收入，積極輔導發展觀光包車服務，並於疫情期間載送防疫物資為客貨共載暖身，同時擴及到南投縣境內的翠華村，服務區域生活圈，在和平區梨山偏鄉地區推動幸福巴士三年有成。

為推動梨山幸福巴士開啟更多元的營運平台，交通局長葉昭甫日前帶隊前進梨山地區，除視察即將登場的武陵農場櫻花季，因應賞花人潮的交通整備，也交流梨山幸福巴士駕駛、里長等民意管道的心聲，針對梨山幸福巴士永續經營，研究由公共運輸功能延伸到服務觀光客的市場，得到梨山社區發展協會、駕駛及里長等的支持，同時達成推動觀光共識。