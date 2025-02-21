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梨山幸福巴士三年有成 推動觀光包車伴手禮物流新商機

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
梨山地區推動幸福巴士三年有成，未來計畫結合民宿業者觀光包車量能，提供當地農產品伴手禮物流的客貨共載服務。圖／台中市交通局提供
梨山地區推動幸福巴士三年有成，未來計畫結合民宿業者觀光包車量能，提供當地農產品伴手禮物流的客貨共載服務。圖／台中市交通局提供

「補足偏鄉公共運輸最後一哩路」，台中梨山地區幸福巴士自2022年1月24日起試營運，3年來總服務人次達3萬1920人，為擴大營運效能，開啟高山公共運輸的便利之路，中市交通局在市長盧秀燕指示下，計畫結合民宿業者觀光包車量能，提供當地農產品伴手禮物流的客貨共載服務，增加駕駛的收入及營運模式，為梨山地區打開一條新年新商機之路。

交通局長葉昭甫表示，梨山是台中的後花園，全國首創在地經營的梨山幸福巴士，過去除滿足基本民行需求，提供固定路線、彈性路線的在地運輸服務外，為增加駕駛收入，積極輔導發展觀光包車服務，並於疫情期間載送防疫物資為客貨共載暖身，同時擴及到南投縣境內的翠華村，服務區域生活圈，在和平區梨山偏鄉地區推動幸福巴士三年有成。

為推動梨山幸福巴士開啟更多元的營運平台，交通局長葉昭甫日前帶隊前進梨山地區，除視察即將登場的武陵農場櫻花季，因應賞花人潮的交通整備，也交流梨山幸福巴士駕駛、里長等民意管道的心聲，針對梨山幸福巴士永續經營，研究由公共運輸功能延伸到服務觀光客的市場，得到梨山社區發展協會、駕駛及里長等的支持，同時達成推動觀光共識。

交通局指出，因應武陵櫻花季期間賞花民眾湧入，持續提供遊客付費觀光包車服務，未來將朝結合合法民宿擴大觀光包車服務，並與和平地區兩大知名農場協議農產品伴手禮物流的客貨共載服務，搭乘幸福巴士可撥打預約專線04-25981266進一步洽詢。另外，在地民眾要搭乘梨山幸福巴士，預約乘車可透過手機下載安裝「梨山幸福巴士」APP，或是撥打預約專線04-25981266，持電子票證刷卡不收費。

梨山地區推動幸福巴士三年有成，未來計畫結合民宿業者觀光包車量能，提供當地農產品伴手禮物流的客貨共載服務。圖／台中市交通局提供
梨山地區推動幸福巴士三年有成，未來計畫結合民宿業者觀光包車量能，提供當地農產品伴手禮物流的客貨共載服務。圖／台中市交通局提供
梨山地區推動幸福巴士三年有成，未來計畫結合民宿業者觀光包車量能，提供當地農產品伴手禮物流的客貨共載服務。圖／台中市交通局提供
梨山地區推動幸福巴士三年有成，未來計畫結合民宿業者觀光包車量能，提供當地農產品伴手禮物流的客貨共載服務。圖／台中市交通局提供

巴士 梨山 櫻花季

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