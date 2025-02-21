彰化縣長王惠美想「孵」蛋 蔣萬安陪同參觀台北大巨蛋

彰化縣長王惠美對於在彰化交流道特定區內「孵」大巨蛋仍不忘情，昨天到台北市政府拜會市長蔣萬安外，還實地參訪全國唯一的巨蛋級棒球場館台北大巨蛋，針對大巨蛋交通連結以及帶來周邊效益等議題交流，表達推動的決心。

王惠美感謝蔣萬安團隊安排參觀台北大巨蛋，表示彰化縣府目前正在孵蛋，將推動「彰化交流道特定區」，規劃新縣政中心，希望能推動大巨蛋建設在彰化，進而帶動彰化的經濟繁榮與周邊效益。

蔣萬安表示，彰化縣是生產雞蛋的大縣，大家平常吃的雞蛋每2顆就有1顆來自彰化縣，期待未來不管在大巨蛋或很多議題上，都可以跟彰化縣政府持續友好交流合作、彼此互相學習。

蔣萬安表示，臺北大巨蛋在前年底正式完工啟用，舉辦亞洲棒球錦標賽，去年接連舉辦世界棒球12強賽事，到年底迎來第一場演唱會，周杰倫4天演唱會帶來總體消費17億元，張惠妹年底演唱會及跨年演唱會5天，帶來總體消費23億元，包括周邊的商家、餐廳、旅宿、交通等等，因為大巨蛋經濟帶來他們業績成長近40%。

另外，去年一整年共有140萬人次進場觀看棒球賽事，帶來整體47億元消費，今年也將迎來SOGO百貨旗艦店開幕，3萬坪的百貨旗艦店、商場，未來還有秀泰影城約2,000席座位，以及台北洲際酒店開幕，經濟效益非常驚人。

王惠美表示，彰化縣希望能推動大巨蛋，規劃在「彰化交流道特定區」南來北往有國道1號、3號，連接台74、76，鄰近彰化火車站，將成為舉辦大型運動賽事、藝術活動的理想場域，台北一個大巨蛋，彰化一個大巨蛋，對於整體運動產業與表演產業的發展，無疑是極大的助力。