女媧吸睛！中台灣燈會觀賞人次已突破400萬 最後賞燈倒數只到周末

全台唯一以「蛇」會出來的主燈秀、2025中台灣元宵燈會是國內單一場域最大的地方型燈會，宣布自2月8日開幕13天以來，觀賞人次已突破400萬，台中市觀旅局並表示「再不來會後悔！」隨著燈會進入倒數最後的周末，觀旅局邀請民眾把握最後賞燈機會，揪親友來到中央公園欣賞璀璨燈海及精彩主燈秀。

局長陳美秀說，中台灣元宵燈會一直都是台中市年度盛事，每年都能吸引大量遊客來訪，今年燈會還沒閉幕就突破400萬人次，儼然已成為中台灣指標性的節慶活動，無論是融入在地特色，到與環境保護議題精心打造的燈組，或是融合現代科技的互動裝置與光束投影主燈秀，都讓到場賞燈的民眾目不暇給，成為社群媒體上的熱門話題。

今年更是因應蛇年，打造全國最美主燈女神「女媧」補天、造人的史詩級大戲，吸引國內外各地遊客到訪，近20個局處單位的協力，9大主題燈區的設計，克服了天氣不穩、主燈展演技術革新、其他縣市引進IP等種種挑戰，為民眾呈獻一場無與倫比的節慶盛會，觀旅局很高興能贏得賞燈民眾的掌聲與按讚，紛紛直言：「女媧美到我吹口哨」、「還好有來現場看」、「超乎想像的震撼」！