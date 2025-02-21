台中大雅五路交會48起車禍 楊瓊瓔拍板今年5月底前改善

台中市大雅區一個「五路交會」的路口，人車各自爭道，去年短短18個月就發生48起交通事故；立委楊瓊瓔今天上午與市議員吳呈賢、吳建德現勘，公路局中區養護工程處提出三項改善方案，經過討論，決議5月底前完成執行「方案二」，包含優化加油站出入口、調整標線與行穿線，並增設人行道等。

根據大雅分局統計數據，五叉路口自前年1月至去年7月，共發生48起車禍，平均每月超過2起；主要肇事類型包括右轉側撞、停等追撞及左轉穿越側撞，其中「加油站離場車輛與中清路直行車輛交織」問題尤為嚴重，成為肇事熱區，楊瓊瓔直指，過去可能沒有充分考量到行人與機車的動線，因此要求針對最危險的區域優先改善。

楊瓊瓔強調，台1乙線中清路三段與中山路、中清東路、中清路三段948巷在大雅區交會，五叉路口的交通設計，導致車流錯綜複雜，機車與汽車交織，所以事故才會不斷發生，她說，透過警方數據分析，找出問題核心，「五叉路口問題複雜，她會緊盯相關單位盡速改善，確保行車與行人安全。」

市議員吳呈賢認為加油站的進出設計，確實讓駕駛人容易貪圖方便違規行駛，建議調整標線，增設標線型與實體人行道；在地居民也抱怨加油站出口設計不良，車輛經常違規左轉或迴轉，導致擦撞事故頻傳，五叉路口也鄰近住宅大樓，因人行道配置不足，過馬路十分危險，部分住戶甚至冒險違規穿越車道。