快訊

紐西蘭知名漢堡店歧視台人！店家火速開除員工 卻向「中國使館」致歉

王大陸涉心臟問題逃兵役…日常8習慣不利你的心臟 3食物最該優先戒

被指傳染流感害死大S 范瑋琪不忍了！曝醫生對話吐真相

聽新聞
0:00 / 0:00

台中大雅五路交會48起車禍 楊瓊瓔拍板今年5月底前改善

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
大雅區「五路交會」路口，人車各自爭道，立委楊瓊瓔上午與市議員現勘，經過討論，公路局決議5月底前完成改善。圖／立委楊瓊瓔提供
大雅區「五路交會」路口，人車各自爭道，立委楊瓊瓔上午與市議員現勘，經過討論，公路局決議5月底前完成改善。圖／立委楊瓊瓔提供

台中市大雅區一個「五路交會」的路口，人車各自爭道，去年短短18個月就發生48起交通事故；立委楊瓊瓔今天上午與市議員吳呈賢、吳建德現勘，公路局中區養護工程處提出三項改善方案，經過討論，決議5月底前完成執行「方案二」，包含優化加油站出入口、調整標線與行穿線，並增設人行道等。

根據大雅分局統計數據，五叉路口自前年1月至去年7月，共發生48起車禍，平均每月超過2起；主要肇事類型包括右轉側撞、停等追撞及左轉穿越側撞，其中「加油站離場車輛與中清路直行車輛交織」問題尤為嚴重，成為肇事熱區，楊瓊瓔直指，過去可能沒有充分考量到行人與機車的動線，因此要求針對最危險的區域優先改善。

楊瓊瓔強調，台1乙線中清路三段與中山路、中清東路、中清路三段948巷在大雅區交會，五叉路口的交通設計，導致車流錯綜複雜，機車與汽車交織，所以事故才會不斷發生，她說，透過警方數據分析，找出問題核心，「五叉路口問題複雜，她會緊盯相關單位盡速改善，確保行車與行人安全。」

市議員吳呈賢認為加油站的進出設計，確實讓駕駛人容易貪圖方便違規行駛，建議調整標線，增設標線型與實體人行道；在地居民也抱怨加油站出口設計不良，車輛經常違規左轉或迴轉，導致擦撞事故頻傳，五叉路口也鄰近住宅大樓，因人行道配置不足，過馬路十分危險，部分住戶甚至冒險違規穿越車道。

公路局彙整地方意見，最終決議優先執行「方案二」取消北側行穿線，延長1公尺分隔島，調整道路標線，使加油站離場車輛有緩衝停等空間，並調整住宅大樓進出口動線，減少車流交織，同時增設標線型與實體人行道，完善步行空間，並於5月底改善完成。

大雅區「五路交會」路口，人車各自爭道，立委楊瓊瓔上午與市議員現勘，經過討論，公路局決議5月底前完成改善。圖／立委楊瓊瓔提供
大雅區「五路交會」路口，人車各自爭道，立委楊瓊瓔上午與市議員現勘，經過討論，公路局決議5月底前完成改善。圖／立委楊瓊瓔提供
大雅區「五路交會」路口，人車各自爭道，立委楊瓊瓔上午與市議員現勘，經過討論，公路局決議5月底前完成改善。圖／立委楊瓊瓔提供
大雅區「五路交會」路口，人車各自爭道，立委楊瓊瓔上午與市議員現勘，經過討論，公路局決議5月底前完成改善。圖／立委楊瓊瓔提供

交通事故 人行道 加油站

延伸閱讀

全台罷免潮！台中6藍委「全罷」 應援金門罷免陳玉珍

影／台中東勢新丁粄節登場 江啟臣楊瓊瓔何欣純同台力挺

已19名藍委被鎖定！多民團明再赴中選會遞件 增12人捲罷免潮

罷免連署書逾4000份 楊瓊瓔提會期報告成績：用心拚、努力做

相關新聞

女媧吸睛！中台灣燈會觀賞人次已突破400萬 最後賞燈倒數只到周末

全台唯一以「蛇」會出來的主燈秀、2025中台灣元宵燈會是國內單一場域最大的地方型燈會，宣布自2月8日開幕13天以來，觀賞...

彰化縣小內閣調動 許俊宏、林孟弘分別升工務、交通處長

彰化縣政府今天發布一級主管人事異動，工務處長由原交通處副處長許俊宏接任，交通處長由原工務處代理處長林孟弘接任，原交通處長...

台中大雅五路交會48起車禍 楊瓊瓔拍板今年5月底前改善

台中市大雅區一個「五路交會」的路口，人車各自爭道，去年短短18個月就發生48起交通事故；立委楊瓊瓔今天上午與市議員吳呈賢...

罷免二林鎮長蔡詩傑 一階連署送件

彰化縣火化場址將設在芳苑鄉與二林鎮交界處，引起鄰近二林鎮民強烈反彈，組自救會外，地方還發動連署罷免二林鎮長蔡詩傑，已跨過...

中捷電纜突冒火花 民代批市府蓋牌

台中捷運文華高中站鐵軌旁電纜前天疑「爆炸」冒大量火花與白煙，市議會民進黨團昨抨擊，才發生新光三越氣爆案，市民對公安心存疑...

不用到外地賞櫻！台中后里兩處櫻花林達滿開 一票遊客朝聖

春寒乍暖帶動櫻花盛開，台中市后里區的櫻花林景點，如中科崴立機電公園及號稱「最美派出所」的泰安派出所，隨著氣候轉晴連帶催放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。