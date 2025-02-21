罷免二林鎮長蔡詩傑 一階連署送件

彰化縣火化場址將設在芳苑鄉與二林鎮交界處，引起鄰近二林鎮民強烈反彈，組自救會外，地方還發動連署罷免二林鎮長蔡詩傑，已跨過第一階段407人門檻並送縣選舉委員會；蔡詩傑表示，將繼續努力鎮政，其餘不便置評。

罷免蔡詩傑的團體指出，蔡詩傑無視二林鎮空品惡化，竟主動向縣府和媒體表達爭取火葬場意願，一旦設火葬場，將使鎮民在空氣及生活品質遭受重大打擊，將重創二林鎮優質農牧產業，遭遇浩劫，

罷團表示，去年10月中旬，芳苑鄉將設置生命園區的消息傳開，地方紛紛擾擾、人心惶惶，蔡詩傑的態度始終曖昧不明，既不敢向彰化縣政府表達強烈反對，甚至許多里長也不敢表達和參與反火葬場，僅能仰賴反對人士四處奔波，整合力量。

罷團強調是獨立於反火葬場自救會的團體，由二林鎮民自主發起，已有530人連署，跨過第一階段407人門檻，連署書昨已送達縣選委會，不適用選罷法加嚴新制，正朝第二階段，尋求10%選舉人數邁進。

反火葬場自救會舉辦多次活動，蔡詩傑參加但未演講，被罷免他感無奈，他說「向前看，把事情做好」將爭取更多資源與建設，順其自然並順勢而為，對外界說法都不予置評，避免惹來更多爭議。

彰化縣火化場預定場址在芳苑鄉草湖村，鄰近二林鎮趙甲里、萬興里、彰化二林監獄及興建中的彰化看守所，鎮民串連芳苑鄉民成立二林芳苑反火葬場自救會，去年接連舉辦遊行、抗議，縣政府至今未鬆口撤銷場址。