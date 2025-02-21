中捷電纜突冒火花 民代批市府蓋牌

台中捷運文華高中站鐵軌旁電纜前天疑「爆炸」冒大量火花與白煙，市議會民進黨團昨抨擊，才發生新光三越氣爆案，市民對公安心存疑慮，市府卻對此蓋牌未公布；藍營回嗆中捷已依SOP操作，安全復駛，籲不要「見獵心喜」引發民眾恐慌。

中捷前年5月發生建案吊臂砸入豐樂公園站鐵軌，造成1人死亡、10人受傷；去年5月往市府站的列車，20歲男子持菜刀及水果刀隨機攻擊乘客，造成加害者等3人受傷，中捷因兩次事故運量大減，最近運量恢復並突破兩億人次。

民進黨黨團總召王立任昨公布監視器影片，指前天G8站第一月台南端，牆面突爆炸，冒出白煙夾雜。王立任說，這段影片在網路流傳，鐵軌旁的電力設施爆炸，影響手扶梯、電梯，附近部分辦公室也跳電，但直到記者會前，不見市府單位說明。

市府回應，前天中午12時30分文化高中站軌旁電纜短路冒煙，行控中心收到後立刻指示工作人員緊急處置，暫停全線列車3分鐘安檢，確認安全無虞，恢復正常運作。

民進黨多位議員批市府，爆炸後沒有公開說明，官網找不到任何資訊，爆炸後也沒有停駛檢修，而是繼續讓列車行駛。中捷軌道爆炸發生2年，再次發生這樣的事件，是否螺絲鬆了？市府監管機制失靈？

黨團要求，市府應說明事發經過、電纜為何爆炸，並解釋事發後列車為何繼續行駛，沒有停駛檢修，應告知未來如何改善？建立SOP處理類似公安意外。

中捷公司表示，這次軌道旁22KV電纜絕緣異常燒蝕故障，造成車站電力異常，巡檢後僅電梯與電扶梯受影響，未造成列車延誤；應變均依異常作業程序、巡檢，21日凌晨完成備料進廠更換，後續用紅外線熱顯像儀全線檢查絕緣電阻值，以防發生類似情況。

國民黨團書記長李中說，這起事件單純是軌道旁的電纜短路冒煙，卻因發生新光三越氣爆意外，民進黨議員就將事件無限上綱。他反嗆綠營不應該因中捷有狀況就見獵心喜，甚至扯「市府故意蓋牌」，肆意放大事件，引發市民恐慌，有違理性監督的專業素養。