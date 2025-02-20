快訊

亞男籃資格賽／輸53分到贏7分 中華隊還獲百萬贏球獎金

二任里長都出事！彰化某里長涉毆妻致死 前任涉毒被判死刑

亞男籃資格賽／雪恥！盧峻翔關鍵三分球 中華隊險勝菲律賓

連25年送愛到十方 台中大業藝能館捐20萬元

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中大業藝能館連25年舉辦「送愛到十方」春聯義賣，今年共募到20萬元，今捐十方。記者趙容萱／攝影
台中大業藝能館連25年舉辦「送愛到十方」春聯義賣，今年共募到20萬元，今捐十方。記者趙容萱／攝影

台中南屯大業藝能館持續25年舉辦「送愛到十方」春聯義賣活動，今年共募得20萬元，今捐給十方啟能中心。台中新銳畫家邱美粧捐售畫所得45萬元給台灣行動菩薩助學協會助學，建商也加碼捐贈，共募得70萬元，盼愛心擴大。

十方啟能中心主任游月菊說，中心38年來服務務身心障礙孩子復健療育、啟能訓練，目前有110名大小學員，6成為弱勢家庭，中低收、家暴、隔代教養、受保護個案等，十方位在北屯大坑山上，地點偏遠，但是十方堅持「做在需要上」。

中美獅子會會長、大業藝能館藝術總監黃譓丞，奉獻特教生美術教育，讓百名台中及彰化特教學校的美術班慢飛天使，快樂享受藝術洗禮。她在25年前得知十方靠社會小額捐款挹注維持營運，每年歲末推出春聯義賣，連同材料費捐給十方啟能中心做公益

邱美粧去年12月在台中市勝群多功能會館舉辦個人首次畫展，作品售出45萬元，捐給台灣行動菩薩助學協會，台灣行動菩薩助學協會前理事長、勝群金屬董事長陳武華現場加碼捐出15萬元，湊足60萬元。行動菩薩助學協會前理事長、精湛建設總經理陳志聲也買了邱美粧畫作10萬元，邱再捐出給協會。

邱美粧說，她投入繪畫創作10多年，一年前在勝群會館設志工作室，發現該空間經常提供藝術家展演，且不收相關使用費，是由藝術家自行捐款做公益，覺得非常感動，因此決定在此舉辦首展，售出畫作所得全數捐出來助學。

陳武華說，他成立勝群會館不只是展覽館，盼提供年輕藝術家展演才華的公益平台。

台灣行動菩薩助學協會成立於2004年，每年幫助全台偏鄉國中小學助學、課輔共約95所學校、近3000名學子，每年需撥出約1500萬元，理事長陳三奇特別感謝各界的愛心，也歡迎大家一起成為孩子成長路上的提燈人。

台中大業藝能館連25年舉辦「送愛到十方」春聯義賣，今年共募到20萬元，今天捐給十方。圖／黃譓丞提供
台中大業藝能館連25年舉辦「送愛到十方」春聯義賣，今年共募到20萬元，今天捐給十方。圖／黃譓丞提供
台中新銳畫家邱美粧捐售畫所得45萬元給台灣行動菩薩助學協會，今舉辦捐贈儀式。記者趙容萱／翻攝
台中新銳畫家邱美粧捐售畫所得45萬元給台灣行動菩薩助學協會，今舉辦捐贈儀式。記者趙容萱／翻攝

公益 捐款 藝術家

延伸閱讀

新竹實驗中學水彩創作班聯展做公益 義賣所得6成捐創世

凱特王妃曬3子女肖像畫 網見11歲喬治王子畫作驚：根本藝術家等級

影／台南歸仁育仁幼兒園師生自種蔬菜 連年響應家扶義賣

推超徵稅普發1萬！傅崐萁：賴政府別裝傻 菩薩看了樂呵呵

相關新聞

不用到外地賞櫻！台中后里兩處櫻花林達滿開 一票遊客朝聖

春寒乍暖帶動櫻花盛開，台中市后里區的櫻花林景點，如中科崴立機電公園及號稱「最美派出所」的泰安派出所，隨著氣候轉晴連帶催放...

中捷短路綠批「蓋牌」 藍嗆按SOP還要見獵心喜？

台中捷運昨天12點30分文華高中站車站軌旁電纜發生短路，中捷未發布停駛公告，民進黨台中市議會黨團今指「市府蓋牌」大表不滿...

彰化芳苑將興建火葬場 二林鎮民連署罷免鎮長跨過一階門檻

彰化縣火化場址將設在芳苑鄉與二林鎮的交界處，引起鄰近二林鎮民強烈反彈，除了組立自救會，地方也發動連署罷免二林鎮長蔡詩傑，...

彰化竹塘鄉農民節新春特色九宮格餐盒 只送不賣受歡迎

彰化縣竹塘鄉農會今慶祝農民節，首度攜手青農舉辦趣味競賽熱鬧氣氛，又邀請鄉農會家政班製作九宮格餐飯，9種餐食菜餚食材都來自...

中捷文華高中站昨電纜爆炸冒火未公告 綠營要中市府說清楚

台中捷運G8文華高中站鐵軌旁電纜昨中午發生爆炸，冒出大量火花與白煙，不過中捷公司與台中市府均未公告。民進黨台中市議會黨團...

潭子盛產馬鈴薯、柚子、桔子與竹筍 中台灣燈會設計宣傳燈

台中市潭子區盛產馬鈴薯、柚子、桔子與竹筍，今年潭子區公所在2025中台灣燈會打造「柚見潭子.桔利幸福」燈組，以燈光呈現在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。