連25年送愛到十方 台中大業藝能館捐20萬元

台中南屯大業藝能館持續25年舉辦「送愛到十方」春聯義賣活動，今年共募得20萬元，今捐給十方啟能中心。台中新銳畫家邱美粧捐售畫所得45萬元給台灣行動菩薩助學協會助學，建商也加碼捐贈，共募得70萬元，盼愛心擴大。

十方啟能中心主任游月菊說，中心38年來服務務身心障礙孩子復健療育、啟能訓練，目前有110名大小學員，6成為弱勢家庭，中低收、家暴、隔代教養、受保護個案等，十方位在北屯大坑山上，地點偏遠，但是十方堅持「做在需要上」。

中美獅子會會長、大業藝能館藝術總監黃譓丞，奉獻特教生美術教育，讓百名台中及彰化特教學校的美術班慢飛天使，快樂享受藝術洗禮。她在25年前得知十方靠社會小額捐款挹注維持營運，每年歲末推出春聯義賣，連同材料費捐給十方啟能中心做公益。

邱美粧去年12月在台中市勝群多功能會館舉辦個人首次畫展，作品售出45萬元，捐給台灣行動菩薩助學協會，台灣行動菩薩助學協會前理事長、勝群金屬董事長陳武華現場加碼捐出15萬元，湊足60萬元。行動菩薩助學協會前理事長、精湛建設總經理陳志聲也買了邱美粧畫作10萬元，邱再捐出給協會。

邱美粧說，她投入繪畫創作10多年，一年前在勝群會館設志工作室，發現該空間經常提供藝術家展演，且不收相關使用費，是由藝術家自行捐款做公益，覺得非常感動，因此決定在此舉辦首展，售出畫作所得全數捐出來助學。

陳武華說，他成立勝群會館不只是展覽館，盼提供年輕藝術家展演才華的公益平台。