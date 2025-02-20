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元宵過後餐飲業面對淡季 台中餐廳加碼推優惠吸客

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
大祥海鮮餐廳針對店內最受歡迎的活海鮮-沙公與沙母推出限時八折優惠。業者提供
大祥海鮮餐廳針對店內最受歡迎的活海鮮-沙公與沙母推出限時八折優惠。業者提供

元宵節過後，餐飲業即將迎來一年中的業績低潮。隨著各級學校陸續開學，許多家庭在支付註冊費後開始精打細算，加上農曆新年期間大魚大肉的飲食過剩，使得外食需求驟減。

此外，隨著3月「瘋媽祖」進入熱潮，流水席的供應更進一步分散了消費者的外食選擇，導致許多餐廳生意受到影響。根據業者經驗，這段低迷期通常會持續到4月清明節過後，直到5月母親節檔期才會逐漸回暖。

面對這段餐飲業的淡季，不少業者選擇主動出擊，以優惠活動吸引消費者回流。其中，台中大祥海鮮餐廳老闆葉祥忠就表示，他在餐飲業已深耕十多年，深知元宵過後的業績下滑不可避免。因此，每年這個時候他都會推出特別優惠，盼能吸引饕客光顧。

為了刺激消費，今年大祥海鮮餐廳特別針對店內最受歡迎的活海鮮-沙公與沙母推出限時八折優惠。葉祥忠指出，一斤重的沙公原價1,800元，優惠後僅需1,440元，而原價2,100元的一斤重沙母，優惠價則降至1,680元。

他希望透過這波店內招牌海鮮的折扣，能夠減緩業績下滑的影響，穩定客源。此優惠活動將持續至4月15日。

除了海鮮業者，港式餐廳也不願錯失商機。位於台中河南路的銅鑼灣文記港式餐廳，也因應市場趨勢，推出「新春港式分享餐」，並祭出八五折的限時優惠，活動期間至3月31日。

銅鑼灣協理蔡亞真表示，這次的優惠餐點涵蓋了多道經典港味，包括松露腸粉、陳皮牛肉球、鹹魚雞粒豆腐堡，以及多款港式燒臘，搭配店內招牌凍檸茶，原價1,500元的套餐，優惠價僅需1,280元，十分適合家庭聚餐或朋友相約共享美食。

面對春節過後的市場變化，餐飲業者無不絞盡腦汁，以創新菜色與優惠活動提升消費動能。隨著春暖花開，業界期待4、5月份的消費力回升，帶動整體業績復甦。在此期間，對於愛好美食的消費者而言，正是把握優惠大啖美食的好時機。

銅鑼灣文記港式餐廳推出「新春港式分享餐」，並祭出八五折的限時優惠。業者提供
銅鑼灣文記港式餐廳推出「新春港式分享餐」，並祭出八五折的限時優惠。業者提供

海鮮 消費 餐飲業

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