不用到外地賞櫻！台中后里兩處櫻花林達滿開 一票遊客朝聖

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聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
后里區三豐路旁的崴立機電櫻花公園，占地千坪的櫻花林，每年2到3月櫻花綻放美景吸引各地遊客。記者黑中亮／攝影
后里區三豐路旁的崴立機電櫻花公園，占地千坪的櫻花林，每年2到3月櫻花綻放美景吸引各地遊客。記者黑中亮／攝影

春寒乍暖帶動櫻花盛開，台中市后里區的櫻花林景點，如中科崴立機電公園及號稱「最美派出所」的泰安派出所，隨著氣候轉晴連帶催放櫻花滿開，不少遊客表示櫻花林很美，不用去到高海拔地區，像到日本旅遊。泰安櫻花季於本月22日開跑，目前吸引遊客先睹快，警方表示周末將進行交通管制，提醒遊客配合。

被浪漫的櫻花包圍點綴泰安派出所前的和平鴿，莊嚴肅穆的日式警所建築，當春風吹過櫻樹枝枒，伴隨點點桃紅花瓣飄落，有浪漫櫻花派出所的美名，每年櫻花盛開時吸引約30萬遊客前來參觀，過去單日曾最高湧進5萬人次，讓派出所與民眾更顯親近，是台中市賞櫻熱門景點。

泰安派出所指出，周遭種植百株特有的多瓣八重櫻與吉野櫻，每年2月底櫻花盛開時，桃紅色的花朵，將鄉間道路點綴的相當美麗，也成為地方罕見的美景，如果夜間來此賞櫻，也別具一番風味，在燈光投射下，綻放的夜櫻格外迷人，民眾被美麗花景吸引，紛紛拍照打卡，每年遊客都絡繹不絕。

大甲分局表示，因周遭路幅狹小，為了讓賞花的民眾，能有更美好的回憶，往年開幕活動所使用的派出所停車場，目前有公共綠美化工程進行，泰安櫻花季活動將於2月22日移至泰安鐵道文化園區舉行開幕式；櫻花季期間為2月22日至3月2日，並延伸至本周六、日起實施交通管制共計16天。

警方指出，如果不耐塞車，后里區三豐路旁的崴立櫻花公園，位在后里崴立機電旁，占地千坪的櫻花林，此時已從崴立旁公園延伸到一旁步道，種植的櫻花林滿開，每年2到3月櫻花綻放美景吸引各地遊客，形成一片粉色花海，吸引不少人前來賞花、打卡，還有民眾特地穿上日本和服，要來與櫻花拍照。

被浪漫的櫻花包圍點綴的泰安派出所前的和平鴿，每年櫻花盛開時吸引約30萬遊客前來參觀。記者黑中亮／攝影
被浪漫的櫻花包圍點綴的泰安派出所前的和平鴿，每年櫻花盛開時吸引約30萬遊客前來參觀。記者黑中亮／攝影
被浪漫的櫻花包圍點綴的泰安派出所前的和平鴿，每年櫻花盛開時吸引約30萬遊客前來參觀。記者黑中亮／攝影
被浪漫的櫻花包圍點綴的泰安派出所前的和平鴿，每年櫻花盛開時吸引約30萬遊客前來參觀。記者黑中亮／攝影
被浪漫的櫻花包圍點綴的泰安派出所前的和平鴿，每年櫻花盛開時吸引約30萬遊客前來參觀。記者黑中亮／攝影
被浪漫的櫻花包圍點綴的泰安派出所前的和平鴿，每年櫻花盛開時吸引約30萬遊客前來參觀。記者黑中亮／攝影

台中市 后里 日本 櫻花季

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