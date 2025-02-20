台中港成立安全衛生家族 40家企業共同守護港區職安

台中港區產業含貨櫃、散雜貨、石化產業、離岸風電、傳統裝卸、製造及新型重件相關裝卸與運輸，還有持續執行之港區碼頭及相關設施新建、改建工程等，類型十分多元，由於作業過程的潛在風險不容忽視，因而協同港區40家標竿型企業今天共同成立「台中港區安全衛生家族」。

台中港務分公司表示，為守護台中港區工安及照護勞工朋友安全及健康，市府勞工局邀請台中港扮演「領頭羊」角色，落實自身及監督各承攬商，做好港區作業安全衛生工作，帶動防災量能，保障整體工作者的安全及健康，共同為台中港減災、降災及零職災目標共同努力。

代理總經理陳中龍指出，港區產業類型十分多元，過去難免會遭遇不可預期的職業災害，台中港務分公司做為職業安全衛生優良單位，因而決定擔任「台中港區安全衛生家族」核心成員，並引領暨分享職業安全衛生作為，透過成立大會，以經驗分享與合作模式，邀請港區各企業擔任家族成員，前來交流安全衛生改善經驗，期望多管齊下，守護港區職業安全。