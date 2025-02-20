台中大型商場公安市府已稽查33家 2缺失場所將開罰

新光三越氣爆後，台中持續展開大型商場及量販店聯合稽查。中市府今天表示，昨天稽查6家商場中，家樂福青海店與中清店2場所有「餐廳廚房防火區劃」缺失，將依規定裁罰。

台中市府今天發布新聞稿表示，氣爆事件發生後，中市府都市發展局會同各單位，持續進行全市大型商場及量販店聯合稽查，以附設美食街的「燃氣設備」、「餐廳廚房防火區劃」、「瓦斯偵測器」、「增設瓦斯管線」等項目為稽查重點。

中市府指出，19日由都發局副局長曾文誠率隊，前往迪卡儂北屯店、愛買水湳店、家樂福青海店、家樂福中清店、家樂福西屯店及家樂福沙鹿店6家商場進行稽查。

中市府說明，當天稽查場所中，迪卡儂北屯店、愛買水湳店、家樂福沙鹿店及家樂福西屯店4處場所尚符合規定，家樂福青海店、家樂福中清店2處場所有「餐廳廚房防火區劃」缺失，涉及建築法違規部分將依法處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

另外，涉及各稽查單位權管部分，將由各單位依規另案裁處，並由中市經濟發展局及瓦斯公司，於現場加強督導業者增設瓦斯偵測器等預警安全設備，以維公共安全。

中市府表示，台中市列管39處大型百貨商場大型量販店（含台中新光三越），目前已稽查33家，後續將針對尚未稽查的5家大型商場持續聯合稽查，預計將於21日前完成稽查作業。