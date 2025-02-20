快訊

才刪台獨相關表述 美國務院再刪「中華人民共和國」改用這詞取代

新進展！墜海勇鷹找到了 軍方證實已訊號定位「將和時間賽跑打撈」

台壽理賠人員詐保！金管會重罰720萬 相關失職人員也慘了

聽新聞
0:00 / 0:00

中捷短路綠批「蓋牌」 藍嗆按SOP還要見獵心喜？

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
中捷文華站車站軌旁電纜短路，綠營批中捷未發布停駛公告；議員李中說已依SOP，還要見獵心喜？示意圖。聯合報系資料照
中捷文華站車站軌旁電纜短路，綠營批中捷未發布停駛公告；議員李中說已依SOP，還要見獵心喜？示意圖。聯合報系資料照

台中捷運昨天12點30分文華高中站車站軌旁電纜發生短路，中捷未發布停駛公告，民進黨台中市議會黨團今指「市府蓋牌」大表不滿。國民黨團書記長李中表示，從監督市政角度，應是中捷有沒有因應？有沒有依標準作業程序因應？如果有照SOP來做，經過專業判斷確認安全無虞「還有什麼要苛責？」

民進黨團指出，最令人震驚的是自爆炸發生後已超過20小時，市府未發布任何訊息，列車依然行駛。民進黨議會黨團強烈質疑市府的處理方式是否符合安全標準？市府的應變機制是否存在重大缺失？

「全國各捷運都發生過電纜短路」李中說，如中捷公司每遇到較小事件，就大張旗鼓停止運行大檢修，旅客權益不就被犧牲了？

他說，該起事件單純是文華高中站車站軌道旁的電纜，發生短路而冒煙，卻因為新光三越氣爆剛發生，民進黨議員就將事件無限上綱。

他痛批，不應該因為中捷有狀況就見獵心喜，甚至亂扯「市府故意蓋牌」來引發市民恐慌，有違理性監督的專業素養。

李中表示，市長不是神，不可能鉅細靡遺甚麼都知道，才會聘經理或總經理層級知悉或因應；他指出，中捷公司日常營運會遇到的狀況，理應就是由總經理以下的各階層主管來處理。

中捷公司表示，昨因軌道旁22kV電纜絕緣異常燒蝕故障，造成車站電力異常，車站立即確認巡檢車站設備狀況。

中捷強調，事件應變過程均依照異常處理作業程序進行應變巡檢，預計2月21日凌晨完成備料後進場更換，後續將全線展開紅外線熱顯像儀專案檢查及絕緣電阻值檢查，以防類似問題再次發生，確保行車安全。

台中捷運 國民黨 新光三越 民進黨

延伸閱讀

選罷法民進黨團也提釋憲 羅智強：輕賤憲政高度大法官

民進黨遞釋憲案 羅智強籲：賴清德速提大法官名單

曹興誠任文總執委 羅智強酸民進黨：符合道德標準

社福勞資爭議複雜⋯地方各自出招查處 工會盼建立SOP

相關新聞

中捷短路綠批「蓋牌」 藍嗆按SOP還要見獵心喜？

台中捷運昨天12點30分文華高中站車站軌旁電纜發生短路，中捷未發布停駛公告，民進黨台中市議會黨團今指「市府蓋牌」大表不滿...

彰化芳苑將興建火葬場 二林鎮民連署罷免鎮長跨過一階門檻

彰化縣火化場址將設在芳苑鄉與二林鎮的交界處，引起鄰近二林鎮民強烈反彈，除了組立自救會，地方也發動連署罷免二林鎮長蔡詩傑，...

彰化竹塘鄉農民節新春特色九宮格餐盒 只送不賣受歡迎

彰化縣竹塘鄉農會今慶祝農民節，首度攜手青農舉辦趣味競賽熱鬧氣氛，又邀請鄉農會家政班製作九宮格餐飯，9種餐食菜餚食材都來自...

中捷文華高中站昨電纜爆炸冒火未公告 綠營要中市府說清楚

台中捷運G8文華高中站鐵軌旁電纜昨中午發生爆炸，冒出大量火花與白煙，不過中捷公司與台中市府均未公告。民進黨台中市議會黨團...

潭子盛產馬鈴薯、柚子、桔子與竹筍 中台灣燈會設計宣傳燈

台中市潭子區盛產馬鈴薯、柚子、桔子與竹筍，今年潭子區公所在2025中台灣燈會打造「柚見潭子.桔利幸福」燈組，以燈光呈現在...

台中新社櫻花正盛開 櫻花鳥森林賞花也賞鳥人潮現

全台瘋賞櫻，台中新社櫻花已盛開，櫻花鳥森林賞花也可賞鳥出現人潮，新社最有名的白冷圳是日治時期由磯田謙雄工程師所修建完成的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。