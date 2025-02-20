中捷短路綠批「蓋牌」 藍嗆按SOP還要見獵心喜？

台中捷運昨天12點30分文華高中站車站軌旁電纜發生短路，中捷未發布停駛公告，民進黨台中市議會黨團今指「市府蓋牌」大表不滿。國民黨團書記長李中表示，從監督市政角度，應是中捷有沒有因應？有沒有依標準作業程序因應？如果有照SOP來做，經過專業判斷確認安全無虞「還有什麼要苛責？」

民進黨團指出，最令人震驚的是自爆炸發生後已超過20小時，市府未發布任何訊息，列車依然行駛。民進黨議會黨團強烈質疑市府的處理方式是否符合安全標準？市府的應變機制是否存在重大缺失？

「全國各捷運都發生過電纜短路」李中說，如中捷公司每遇到較小事件，就大張旗鼓停止運行大檢修，旅客權益不就被犧牲了？

他說，該起事件單純是文華高中站車站軌道旁的電纜，發生短路而冒煙，卻因為新光三越氣爆剛發生，民進黨議員就將事件無限上綱。

他痛批，不應該因為中捷有狀況就見獵心喜，甚至亂扯「市府故意蓋牌」來引發市民恐慌，有違理性監督的專業素養。

李中表示，市長不是神，不可能鉅細靡遺甚麼都知道，才會聘經理或總經理層級知悉或因應；他指出，中捷公司日常營運會遇到的狀況，理應就是由總經理以下的各階層主管來處理。

中捷公司表示，昨因軌道旁22kV電纜絕緣異常燒蝕故障，造成車站電力異常，車站立即確認巡檢車站設備狀況。

中捷強調，事件應變過程均依照異常處理作業程序進行應變巡檢，預計2月21日凌晨完成備料後進場更換，後續將全線展開紅外線熱顯像儀專案檢查及絕緣電阻值檢查，以防類似問題再次發生，確保行車安全。