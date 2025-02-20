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北斗交流道周邊亂丟廢棄物 查獲10餘件最重罰6千

中央社／ 彰化20日電

北斗交流道周邊近期多次遭人亂丟大量廢棄物，影響環境衛生，彰化縣埤頭鄉公所接獲民眾投訴後，向縣府環保局通報，已查獲10餘件違規，最高可裁罰行為人6000元罰鍰。

彰化縣環保局今天透過新聞稿指出，近期接獲埤頭鄉公所反映後，先請此處權管單位縣府工務處派員清除，恢復道路周遭環境整潔，並協助公所調派監視設備支援查緝，加強人員巡查與執法。

根據環保局統計，目前已查獲10餘起違反廢棄物清理法案件，包括隨意棄置廢棄物及隨地便溺等行為，違規者多為大貨車駕駛，將依法針對行為人裁罰新台幣1200至6000元罰鍰。

此外，環保局也主動於縣內髒亂熱點架設監視器，攝錄民眾違反廢清法行徑，民國112年查獲1244件，共裁處149萬2800元；113年有1700件，共裁處210萬7200元；114年截至目前，已查獲46件。

環保局呼籲，民眾應共同維護環境清潔，勿隨意棄置廢棄物，以免影響環境衛生並觸法受罰。

廢棄物 環保局

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