北斗交流道周邊亂丟廢棄物 查獲10餘件最重罰6千
北斗交流道周邊近期多次遭人亂丟大量廢棄物，影響環境衛生，彰化縣埤頭鄉公所接獲民眾投訴後，向縣府環保局通報，已查獲10餘件違規，最高可裁罰行為人6000元罰鍰。
彰化縣環保局今天透過新聞稿指出，近期接獲埤頭鄉公所反映後，先請此處權管單位縣府工務處派員清除，恢復道路周遭環境整潔，並協助公所調派監視設備支援查緝，加強人員巡查與執法。
根據環保局統計，目前已查獲10餘起違反廢棄物清理法案件，包括隨意棄置廢棄物及隨地便溺等行為，違規者多為大貨車駕駛，將依法針對行為人裁罰新台幣1200至6000元罰鍰。
此外，環保局也主動於縣內髒亂熱點架設監視器，攝錄民眾違反廢清法行徑，民國112年查獲1244件，共裁處149萬2800元；113年有1700件，共裁處210萬7200元；114年截至目前，已查獲46件。
環保局呼籲，民眾應共同維護環境清潔，勿隨意棄置廢棄物，以免影響環境衛生並觸法受罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言