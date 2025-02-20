彰化芳苑將興建火葬場 二林鎮民連署罷免鎮長跨過一階門檻

彰化縣火化場址將設在芳苑鄉與二林鎮的交界處，引起鄰近二林鎮民強烈反彈，除了組立自救會，地方也發動連署罷免二林鎮長蔡詩傑，已跨過第一階段409人連署門檻並送縣選舉委員會；蔡詩傑今表示，將繼續努力，其餘不便置評。

罷免蔡詩傑的團體指出，蔡詩傑無視二林鎮極為惡化空氣品質，竟主動向縣府和媒體表達爭取火葬場意願，二林鎮一旦設置火葬場，將使鎮民在空氣及生活品質遭受雙重重大打擊，更將重創二林鎮優質農牧產業，使二林遭遇滅鎮浩劫，

罷團表示，去年10月中旬芳苑鄉將設置生命園區的消息傳開，造成地方紛紛擾擾，人心惶惶，蔡詩傑的態度始終曖昧不明，不敢向彰化縣政府表達強烈反對的聲音，甚至許多里長也不敢公開表達和參與反設火葬場，僅能仰賴地方反對人士四處奔波，爭取、整合各界的反對力量。

罷團強調是獨立於反火葬場自救會的團體，由二林鎮民自主發起和奔走，已跨過一階409人，連署書昨送到縣選委會獲簽收，不適用選罷法加嚴新制，目前朝向第二階段尋求10%選舉人數邁進。

蔡詩傑說，對罷團作為感到無奈，現今他只能繼續努力做好鎮政，對外界眾多說法不予置評，以免惹來更多非議。

彰化縣火化場預定場址在芳苑鄉草湖村，鄰近二林鎮趙甲里、萬興里、彰化二林監獄及興建中的彰化看守所，鎮民串連芳苑鄉民成立二林芳苑反火葬場自救會，去年接連舉辦遊行、抗議，也在縣政府到當地舉辦說明會時蛋洗民政處代理處長的座車，未獲縣政府鬆口撤銷場址。