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彰化竹塘鄉農民節新春特色九宮格餐盒 只送不賣受歡迎
彰化縣竹塘鄉農會今慶祝農民節，首度攜手青農舉辦趣味競賽熱鬧氣氛，又邀請鄉農會家政班製作九宮格餐飯，9種餐食菜餚食材都來自當地，雖無量產計畫，但可提供食譜給有興趣者仿製，一起推廣竹塘鄉農產品。
竹塘鄉農民節在竹塘鄉信仰中心慈航宮活動中心登場，約500人參加。立法委員謝衣鳯、農糧署中區分署長徐暉妃、彰化縣政府工商促進會總幹事洪榮章、竹塘鄉長蔡碩任及鄉農會三巨頭都到場，向農民拜年祝賀風調雨順、五穀豐收。竹塘鄉農會總幹事詹光信說，期盼老農經驗傳承青農，提升竹塘農業品質和產量。
竹塘鄉農會今年邀請青農規畫活動，在農民節大會正式舉辦前1小時進行分組趣味競賽，青農和現場普選出來的農民分組4隊，比賽剝雞蛋、揹米袋負責賽跑、划拳，積分最高者獲贈竹塘米。農民不缺米，競賽凝結向心力也炒熱氣氛，大家笑呵呵平添新春喜氣。
竹塘鄉洋菇農林美玲去年二度獲選全國模範農民，今接受鄉農會表揚，另有優秀農民蔡岳東、傑出專業農民陳富源、推行畜產有功人員李恂潭、優秀小組長蔡進欽、協助共同運銷有功人員蔡崑龍、推行小地主大佃農專業農政策有功人員黃純純獲表揚。
本次農民節最特別的是竹塘鄉農會家政班以竹塘鄉「白蛋、白米、白洋菇」的三白農產品為主，製作白米肉鬆飯糰、發粿、甜粿、草仔粿、蘿蔔糕、洋菇彩椒、水煮蛋製作九宮格餐盒，有食譜可仿製。詹光信表示，餐盒有發粿等粿類，相當應景，但願大家吃了新年事業大發展。
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