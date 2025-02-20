中捷文華高中站昨電纜爆炸冒火未公告 綠營要中市府說清楚

台中捷運G8文華高中站鐵軌旁電纜昨中午發生爆炸，冒出大量火花與白煙，不過中捷公司與台中市府均未公告。民進黨台中市議會黨團抨擊，新光三越氣爆案剛發生，市民對公安有諸多疑慮，市府仍蓋牌粉飾太平，要求說明。市府表示，事發後依SOP全線暫停3分鐘，確認安全才復駛。

市府回應，昨日中午12時30分文化高中站軌旁電纜短路冒煙，行控中心收到後立刻指示工作人員緊急處置，暫停全線列車3分鐘安檢，確認安全無虞才恢復正常運作。

中捷公司表示，這次軌道旁22KV電纜絕緣異常燒蝕故障，造成車站電力異常，巡檢後僅電梯與電扶梯受影響，未造成列車延誤；事件應變過程均依照異常作業程序應變、巡檢，預計21日凌晨完成備料進廠更換，後續也將用紅外線熱顯像儀全線檢查絕緣電阻值，以防類似情況再次發生。

民進黨議會黨團總召王立任公布監視器影片，影片顯示昨天中午12時30分，在G8站第一月台南端，牆面突然發生爆炸，冒出白煙。王立任表示，這段影片昨天在部分社群流傳，黨團接到消息後了解狀況，初步得知是鐵軌旁的電力設施爆炸，影響手扶梯、電梯，據了解附近也有部分辦公室跳電。

王立任說，爆炸至今超過20小時，中捷公司與市府完全沒有公開說明，官網上找不到任何資訊；爆炸過後也沒有停駛檢修，而是繼續讓列車行駛。中捷軌道爆炸發生2年，又再次發生這樣的事件，是否是螺絲鬆了？市府監管機制是否失靈？

黨團副總召張芬郁指出，對比台北捷運，去年7月底北投站也發生一樣的事情，立刻停駛疏散，檢修超過半小時才復駛，中捷沒有同樣的SOP嗎？。副總召張家銨說，中捷態度可疑，總經理與董事長昨天下午才到她的服務處例行拜會，卻對電纜爆炸事故隻字未提，是不知情，還是刻意隱瞞？

市議員曾威批評，台中剛發生新光三越氣爆案，市民對公共安全還有恐慌，市府卻選擇蓋牌，如何讓市民安心生活？應建立事發後應變及說明的SOP。市議員陳淑華表示，幸好這次沒有發生重大意外，但只是建立在「運氣好」，若工安事件一件一件發生，難說下次能同樣幸運。