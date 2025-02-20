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潭子盛產馬鈴薯、柚子、桔子與竹筍 中台灣燈會設計宣傳燈

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市潭子區盛產馬鈴薯、柚子、桔子與竹筍，今年潭子區公所在2025中台灣燈會打造「柚見潭子.桔利幸福」燈組。圖／潭子區公所提供
台中市潭子區盛產馬鈴薯、柚子、桔子與竹筍，今年潭子區公所在2025中台灣燈會打造「柚見潭子.桔利幸福」燈組。圖／潭子區公所提供

台中市潭子區盛產馬鈴薯、柚子、桔子與竹筍，今年潭子區公所在2025中台灣燈會打造「柚見潭子.桔利幸福」燈組，以燈光呈現在地農產特色，趁著這次中台灣燈會賞燈人潮盛況，為潭子區農特產宣傳打廣告。

馬鈴薯是潭子冬季重要作物，農會每年舉辦「潭子搖滾馬鈴薯產業文化推廣活動」，吸引上千民眾體驗挖馬鈴薯的樂趣，柚子與桔子象徵吉祥豐收護「柚」平安，潭子最具代表性的農特產之一綠竹筍，受消費者喜愛，也是這次燈會燈組的重要設計元素；潭子區公所表示，期望藉由燈會上萬人次參觀影響力，推廣在地優質農產，促進區域農業經濟發展

2025中台灣元宵燈會目前正在台中市中央公園展出，潭子區公所將在2月23日晚上7時50分，在中台灣燈會民政燈區主舞台安排吉他演唱，潭子區公所邀大家到燈區欣賞「柚見潭子」與「桔利幸福」3號燈組。

台中市潭子區盛產馬鈴薯、柚子、桔子與竹筍，今年潭子區公所在2025中台灣燈會打造「柚見潭子.桔利幸福」燈組。圖／潭子區公所提供
台中市潭子區盛產馬鈴薯、柚子、桔子與竹筍，今年潭子區公所在2025中台灣燈會打造「柚見潭子.桔利幸福」燈組。圖／潭子區公所提供

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