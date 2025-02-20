台中新社櫻花正盛開 櫻花鳥森林賞花也賞鳥人潮現

全台瘋賞櫻，台中新社櫻花已盛開，櫻花鳥森林賞花也可賞鳥出現人潮，新社最有名的白冷圳是日治時期由磯田謙雄工程師所修建完成的灌溉水圳，是當時東北亞最有名的水利工程，白冷圳全長16.6公里，景色最漂亮的一段就在櫻花鳥森林內。

雖然春節假期已過，現在卻是櫻花盛開季節，今年台灣受到幾波寒流影響．櫻花盛開時間延後，現在已有櫻花林逐漸盛開。

新社櫻花王國結合休閒，美食．露營的自然森林，園區占地8公頃擁有大片的綠色森林及各類品種櫻花園區，遍植上千棵的櫻花樹。

新社最有名的白冷圳是日治時期由磯田謙雄工程師所修建完成的灌溉水圳，是當時東北亞最有名的水利工程，白冷圳全長16.6公里，景色最漂亮的一段就在櫻花鳥森林內，白冷圳翻山越嶺從地底下冒出地面後，貫穿整個園區。

櫻花鳥森林內目前有櫻花海，也可看到大型金鋼鸚鵡．來自中南美洲的金剛鸚鵡有鮮艷的羽毛，吸引遊客拍照；櫻花森林小火車，日式風格的車站與鐵道由德國工程師設計建造；森林園區櫻花祭即日起至3月31日，地址在台中市新社區協中街6號。