快訊

涉詐助理費遭搜索！林岱樺大喊：政治干預司法、司法干預初選

教育部點名陸3所大學隸屬統戰部 鄭英耀：禁止交流、學歷不會再採認

川普嗆烏克蘭贏不了！再轟澤倫斯基「做得很爛」

聽新聞
0:00 / 0:00

台中新社櫻花正盛開 櫻花鳥森林賞花也賞鳥人潮現

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中新社櫻花現正盛開，櫻花鳥森林園區可賞花也賞鳥。圖／櫻花鳥森林提供
台中新社櫻花現正盛開，櫻花鳥森林園區可賞花也賞鳥。圖／櫻花鳥森林提供

全台瘋賞櫻，台中新社櫻花已盛開，櫻花鳥森林賞花也可賞鳥出現人潮，新社最有名的白冷圳是日治時期由磯田謙雄工程師所修建完成的灌溉水圳，是當時東北亞最有名的水利工程，白冷圳全長16.6公里，景色最漂亮的一段就在櫻花鳥森林內。

雖然春節假期已過，現在卻是櫻花盛開季節，今年台灣受到幾波寒流影響．櫻花盛開時間延後，現在已有櫻花林逐漸盛開。

新社櫻花王國結合休閒，美食．露營的自然森林，園區占地8公頃擁有大片的綠色森林及各類品種櫻花園區，遍植上千棵的櫻花樹。

新社最有名的白冷圳是日治時期由磯田謙雄工程師所修建完成的灌溉水圳，是當時東北亞最有名的水利工程，白冷圳全長16.6公里，景色最漂亮的一段就在櫻花鳥森林內，白冷圳翻山越嶺從地底下冒出地面後，貫穿整個園區。

櫻花鳥森林內目前有櫻花海，也可看到大型金鋼鸚鵡．來自中南美洲的金剛鸚鵡有鮮艷的羽毛，吸引遊客拍照；櫻花森林小火車，日式風格的車站與鐵道由德國工程師設計建造；森林園區櫻花祭即日起至3月31日，地址在台中市新社區協中街6號。

台中新社櫻花現正盛開，櫻花鳥森林園區可賞花也賞鳥。圖／櫻花鳥森林提供
台中新社櫻花現正盛開，櫻花鳥森林園區可賞花也賞鳥。圖／櫻花鳥森林提供
台中新社櫻花現正盛開，櫻花鳥森林園區可賞花也賞鳥。圖／櫻花鳥森林提供
台中新社櫻花現正盛開，櫻花鳥森林園區可賞花也賞鳥。圖／櫻花鳥森林提供
台中新社櫻花現正盛開，櫻花鳥森林園區可賞花也賞鳥。圖／櫻花鳥森林提供
台中新社櫻花現正盛開，櫻花鳥森林園區可賞花也賞鳥。圖／櫻花鳥森林提供

日治時期 櫻花 鸚鵡

延伸閱讀

星巴克賞櫻門市推薦！STARBUCKS X Hello Kitty賀回歸

觀霧森林遊憩區迎櫻花季 限量集章活動228開跑

武陵農場櫻花季管制延長至3/2 紅粉佳人陸續綻放

追逐櫻王如雪身影 觀霧「櫻該都找得到」集章加碼一倍

相關新聞

影／絕美空拍曝光！群櫻爆開 紅色浪漫襲捲南投

近日天氣回暖，南投清境、奧萬大等地櫻花怒放進入高峰期，台14線埔霧公路沿途櫻花也盛綻，美不勝收，整體花況預計能持續至3月...

台中新社櫻花正盛開 櫻花鳥森林賞花也賞鳥人潮現

全台瘋賞櫻，台中新社櫻花已盛開，櫻花鳥森林賞花也可賞鳥出現人潮，新社最有名的白冷圳是日治時期由磯田謙雄工程師所修建完成的...

園藝治療思覺失調 已助兩人重返職場

台中農業改良場育成文心蘭台中6號取名「美夢」，全新豹紋花色，並帶有高貴紫紅裙襬，花朵鮮明，且明顯大於市場主流品種，對偏好...

埔里社宅年底完工 拍板再添一處

南投縣首宗社會住宅建案「公誠．安居」位在埔里，供260戶承租，預計明年可入住；另埔里公所向中央爭取，再添「北安．安居」社...

廣角鏡／南投櫻花開

天氣回暖，南投清境、奧萬大櫻花怒放來到高峰期，台14線埔霧公路通往清境、廬山、合歡山等熱門景點，沿途櫻花美不勝收，整體花...

彰化北斗東螺媽天公爐被埋人骨作法 番老太祖派黑狗示警？

彰化縣北斗鎮東螺媽天后宮日前因黑狗狂吠，發現天公爐竟被埋置疑塗了硃砂的不明骨骸，廟方報警處理，彰化地檢署經化驗後確認是一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。