園藝治療思覺失調 已助兩人重返職場

台中農業改良場育成文心蘭台中6號取名「美夢」，全新豹紋花色，並帶有高貴紫紅裙襬，花朵鮮明，且明顯大於市場主流品種，對偏好大花的美洲市場極具潛力，適合切花與盆花，可望成為市場新秀。

場長楊宏瑛指出，農改場去年獲國家新創獎等14個獎項，昨發表5項亮點，包括文心蘭台中6號「美夢」、開發農業混合實境沈浸學習教材、芽孢桿菌與新型蟲生真菌芽孢桿菌防治荔枝椿象等等病蟲害、另推園藝治療、一日飲食智慧餐盤等。

助理研究員許嘉錦表示，文心蘭台中6號新品種，花梗長度約64.4公分，適合切花使用，瓶插壽命長達9天，若作為盆花觀賞期更可達30天，此品種已申請國內品種權，並與業者洽談授權，可望成為市場新秀。

楊宏瑛說，農改場與台中榮總醫院合作，在思覺失調症團體治療導入園藝，於醫院打造百坪療育庭園，種植花草訓練手部精細動作、感官刺激，創作與分享加強互動。24名病友經12周園藝治療課程，自我照顧能力顯著進步，2人重返職場。

近年荔枝椿象等病蟲害讓農民困擾，農改場防治出新招，開發淡紫菌，田間試驗對荔枝椿象成蟲具有86%防治率，且對蜜蜂無影響。