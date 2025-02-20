埔里社宅年底完工 拍板再添一處

南投縣首宗社會住宅建案「公誠．安居」位在埔里，供260戶承租，預計明年可入住；另埔里公所向中央爭取，再添「北安．安居」社宅，鎮長廖志城說，北安社宅基地在市中心，早期為林務局宿舍區，生活機能佳，規畫中。

南投縣選定在埔里、竹山、南投市3地興建社宅，其中埔里「公誠．安居」社宅，位在公誠路與德二街交叉口，2023年2月動工，明年可啟用，成為縣內首宗社宅興辦建案。

埔里鎮長廖志城說，公誠社宅建案基地約1600坪，2棟地下2層、地上10層建築，規畫套房、2房及3房型共260戶，附設公辦民營托嬰中心，今年底前可望完工，待內部裝修、辦說明會程序，明年入住。

廖志城指出，公所續向中央爭取社宅，國家住都中心評估選定北安里六合路與明德路間的國有土地，命名「北安．安居」，埔里鎮再添1處社宅。

「北安．安居」社宅建案占地約1475坪，早期是林務局宿舍區，拆除後土地閒置，曾招商規畫觀光藝文飯店，後因業者未履約，如今確定興辦社宅，積極規畫中。

廖志城說，北安社宅基地位在市中心區段，為埔里國中、埔里國小學區，對面就是鎮立圖書館、藝文中心，且鄰近北環早市、游泳池、綜合球場，生活機能佳，交通便捷；此外，縣府規畫在附近興建國民運動館，現正進行可行性評估。