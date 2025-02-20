聽新聞
0:00 / 0:00

埔里社宅年底完工 拍板再添一處

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

南投縣首宗社會住宅建案「公誠．安居」位在埔里，供260戶承租，預計明年可入住；另埔里公所向中央爭取，再添「北安．安居」社宅，鎮長廖志城說，北安社宅基地在市中心，早期為林務局宿舍區，生活機能佳，規畫中。

南投縣選定在埔里、竹山、南投市3地興建社宅，其中埔里「公誠．安居」社宅，位在公誠路與德二街交叉口，2023年2月動工，明年可啟用，成為縣內首宗社宅興辦建案。

埔里鎮長廖志城說，公誠社宅建案基地約1600坪，2棟地下2層、地上10層建築，規畫套房、2房及3房型共260戶，附設公辦民營托嬰中心，今年底前可望完工，待內部裝修、辦說明會程序，明年入住。

廖志城指出，公所續向中央爭取社宅，國家住都中心評估選定北安里六合路與明德路間的國有土地，命名「北安．安居」，埔里鎮再添1處社宅。

「北安．安居」社宅建案占地約1475坪，早期是林務局宿舍區，拆除後土地閒置，曾招商規畫觀光藝文飯店，後因業者未履約，如今確定興辦社宅，積極規畫中。

廖志城說，北安社宅基地位在市中心區段，為埔里國中、埔里國小學區，對面就是鎮立圖書館、藝文中心，且鄰近北環早市、游泳池、綜合球場，生活機能佳，交通便捷；此外，縣府規畫在附近興建國民運動館，現正進行可行性評估。

南投縣 埔里 社宅

延伸閱讀

兆豐信託創新跨業防詐 引區塊鏈技術加強社宅租賃安全

南投埔里社宅預計年底完工 公所爭取規劃第2處

南投縣首座社宅明年入住 埔里拍板再添1處新社宅

台南首批社宅仁德區「宜居仁愛」 下半年入住

相關新聞

影／絕美空拍曝光！群櫻爆開 紅色浪漫襲捲南投

近日天氣回暖，南投清境、奧萬大等地櫻花怒放進入高峰期，台14線埔霧公路沿途櫻花也盛綻，美不勝收，整體花況預計能持續至3月...

彰化北斗東螺媽天公爐被埋人骨作法 番老太祖派黑狗示警？

彰化縣北斗鎮東螺媽天后宮日前因黑狗狂吠，發現天公爐竟被埋置疑塗了硃砂的不明骨骸，廟方報警處理，彰化地檢署經化驗後確認是一...

園藝治療思覺失調 已助兩人重返職場

台中農業改良場育成文心蘭台中6號取名「美夢」，全新豹紋花色，並帶有高貴紫紅裙襬，花朵鮮明，且明顯大於市場主流品種，對偏好...

埔里社宅年底完工 拍板再添一處

南投縣首宗社會住宅建案「公誠．安居」位在埔里，供260戶承租，預計明年可入住；另埔里公所向中央爭取，再添「北安．安居」社...

廣角鏡／南投櫻花開

天氣回暖，南投清境、奧萬大櫻花怒放來到高峰期，台14線埔霧公路通往清境、廬山、合歡山等熱門景點，沿途櫻花美不勝收，整體花...

台電光明計畫要打山洞10公里隧道 部落族人要求知情權

大甲溪光明抽蓄水力發電計畫已進入環評第二階段，由於過程中沒有部落參與，更沒部落諮商，台中市議員古秀英今天邀集各部落會議主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。