彰化北斗東螺媽天公爐被埋人骨作法 番老太祖派黑狗示警?

彰化縣北斗鎮東螺媽天后宮日前因黑狗狂吠，發現天公爐竟被埋置疑塗了硃砂的不明骨骸，廟方報警處理，彰化地檢署經化驗後確認是一根長達15公分的人骨，讓信徒稱奇的是廟內也供奉平埔族「番老太祖」，其座下也有一隻黑狗，認為可能是神尊顯靈，讓廟方驚覺到遭埋骨作法。

北斗鎮東螺媽天后宮2月1日大年初四香爐突發爐，一隻黑狗一直在旁邊狂吠不離開，廟方人員出來清香爐時，竟清出一根逾十公分的骨頭，廟方人員把骨頭取出後，黑狗就不叫了，並跑走。

北斗天后宮執行長林建成說，這根骨頭上還疑似以紅色硃砂畫上一條線，且骨頭也有鋸斷痕跡，懷疑是咀咒行為，要來破壞東螺媽的香火，不知是不是東螺媽香火鼎盛而遭忌，或是什麼下降頭要害人的行為，因不知骨頭是動物或人骨，因此報警處理，希望能揪出不肖人士。

彰化地檢署表示，已將骸骨送化驗，確認是人的手骨，骨頭不是近期的，年代較久，已列相字案調查中。北斗警分局也已調閱周邊相關監視器釐清案情，目前還在清查中。

廟方副主委黃旗旺表示，埋骨作法對神明非常不敬，這樣做對自己也很不好，天兵天將一定會去找作法者懲戒。巧的是天后宮內也供奉一尊平埔族「番老太祖」，其座下也有一隻黑狗，發生此離奇事件，也引發信徒議論紛紛，很多人都認為可能神明指示黑狗來通報，才會發現天公爐被埋骨作法。

民俗專家廖大乙表示，天公爐被埋骨頭，是在挑戰神威、破壞神威，已觸犯天條，一定會遭天譴。