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台電光明計畫要打山洞10公里隧道 部落族人要求知情權

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
大甲溪光明抽蓄水力發電計畫進入環評第二階段，由於過程中沒有部落參與，更沒有部落諮商，台中市議員古秀英今天邀集各部落會議主席，向台電代表提出重啟部落諮商會議。圖／議員古秀英提供
大甲溪光明抽蓄水力發電計畫進入環評第二階段，由於過程中沒有部落參與，更沒有部落諮商，台中市議員古秀英今天邀集各部落會議主席，向台電代表提出重啟部落諮商會議。圖／議員古秀英提供

大甲溪光明抽蓄水力發電計畫已進入環評第二階段，由於過程中沒有部落參與，更沒部落諮商，台中市議員古秀英今天邀集各部落會議主席，在台電天輪發電廠向台電代表提出重啟部落諮商會議、所有資訊必須公開的訴求，同時要求重啟中橫修復，還給部落一條光明安全的道路。

台電指出，與地方領袖溝通交換意見，3月起持續至部落進行多場溝通說明會；俟環評審竣，施工前也將召開地方說明會報告最終審查結果。

光明抽蓄水力發電計畫座落於台中市和平區，開發範圍均在中橫管制站範圍內，上游德基水庫做為上池，並以谷關水庫為下池，中間規畫新建一條頭水隧道，長度約10公里，預計設置4部抽蓄水力發電機組，總裝置容量580MW，年發電量約7.67億度。

台中市議員古秀英說，台電光明計畫要開打山洞10公里左右隧道，恐怕破壞地質安全，且並不是以部落的形式召開說明會，而是以訪談地方仕紳的方式進行，用便宜行事的行政程序簡化流程，忽視開發區域上、下游部落居民的發聲權及知情權，不符合原基法第21條所規定尊重部落參與的意旨，開發計畫的資訊不透明。

台電回應表示，大甲溪光明抽蓄計畫已避開原住民保留地，且主要設施位於無人居住的管制區內，工區距鄰近部落距達4.2公里以上，經中央及地方權責機關認定，無需進一步召開部落諮商會議；但台電為了解當地居民意見，今天與議員及梨山、佳陽、環山部落及哈崙台部落的部落會議主席召開地方座談會。

多數部落族人指出，中橫公路柔腸寸斷20幾年，山區地質安全結構本受自然環境的衝擊，台電以開發基地未有原住民保留地範圍，且開發基地工區遠離族人聚落作為理由，就可無視居住上、下游原住民聚落族人的權益，絕不容許部落族人們被忽視及被輕視，政府尊重在地居民族人的聲音，強烈要求重啟部落會議，並承諾給部落一條安全的回家道路。

大甲溪光明抽蓄水力發電計畫進入環評第二階段，由於過程中沒有部落參與，更沒有部落諮商，台中市議員古秀英今天邀集各部落會議主席，向台電代表提出重啟部落諮商會議。圖／議員古秀英提供
大甲溪光明抽蓄水力發電計畫進入環評第二階段，由於過程中沒有部落參與，更沒有部落諮商，台中市議員古秀英今天邀集各部落會議主席，向台電代表提出重啟部落諮商會議。圖／議員古秀英提供
大甲溪光明抽蓄水力發電計畫進入環評第二階段，由於過程中沒有部落參與，更沒有部落諮商，台中市議員古秀英今天邀集各部落會議主席，向台電代表提出重啟部落諮商會議。圖／議員古秀英提供
大甲溪光明抽蓄水力發電計畫進入環評第二階段，由於過程中沒有部落參與，更沒有部落諮商，台中市議員古秀英今天邀集各部落會議主席，向台電代表提出重啟部落諮商會議。圖／議員古秀英提供

中橫公路 台電 族人

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