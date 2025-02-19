武陵農場櫻花季紅粉佳人綻放 高乘載管制期延長至3/2
武陵農場櫻花季2月8日開跑後，大片櫻花林吸引許多民眾上山，武陵農場表示，農場內種植2萬多株櫻花樹，除最為人熟知的紅粉佳人外，均已陸續開花中，今年櫻花季的交通管制，本預定自2月8日至2月23日止，現在將延長至3月2日，228連假將有高乘載管制，因應管制期延長，國光客運的賞櫻專車也延長。
武陵農場櫻花季登場以來，大梨山地區預計將湧入大量賞櫻客，勢必影響台7甲線、台14甲線等山區公路，考量到目前農場內主力櫻花紅粉佳人已陸續開花，預計下周進入盛開期。
目前園區另外還有墨染櫻、普賢象櫻、松月櫻等特殊品種及特殊黃綠色花朵的鬱金櫻，後續已與相關單位開會討論後，為維護農場內賞花品質，決定將管制期延長至3月2日，國光客運因應管制期延長，賞櫻專車也延長行駛。
武陵農場並說，目前茶園區的櫻花已經開了3、4成，農場內種植2萬多株櫻花樹，品種近20種，除最為人熟知的紅粉佳人外，另外還有墨染櫻、普賢象櫻、松月櫻等特殊品種及特殊黃綠色花朵的鬱金櫻。
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