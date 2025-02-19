聽新聞
0:00 / 0:00
建設公司挖破自來水管 台中2大樓水塔汙染758戶受影響
台中南屯區新業宜家社區與精科社會住宅2棟大樓昨日突然出現水質汙染，大樓管理人發現是水塔汙染，今天相關人員會勘，確認是附近工地施工時建設公司挖破自來水管線，才導致汙水流入水塔。目前市府已關閉進水閥，出動水車供居民暫時使用，一切費用由建設公司負擔。
市議員何文海表示，昨天接獲2棟大樓民眾陳情，大樓用水汙濁，水塔內水質被嚴重汙染，根本無法使用；民眾質疑，民生用水沒有保障，若不慎飲入危及健康誰來負責？也有民眾希望，市府應加派自來水車到現場，讓2棟大樓暫時有水可用。
何文海今天上午與相關單位到大樓現勘，發現大樓的自來水管線破損，汙水是從破損的管線流入水塔，繼續溯源，鎖定是附近工地的建設公司施工時不慎挖破管線造成；何表示，這2棟住戶加起來共758戶，建設公司與市府應盡速處理，不要飲響民眾用水安全。
建設公司承認誤挖管線造成汙染，也承諾負責後續修復管線、清理水塔的事宜與一切費用。
市府住宅處表示，2棟受汙染的大樓其中一棟是社會住宅，昨天發現水質汙染後，已關閉進水閥，公告居民關閉社區用水，也安排水車供暫時用水，待管線修復後盡速清洗水塔；已向業管單位提報該建設公司損鄰列管，後續由相關單位裁罰，也協調一切善後費用由該建設公司負責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言