建設公司挖破自來水管 台中2大樓水塔汙染758戶受影響

台中南屯區新業宜家社區與精科社會住宅2棟大樓昨日突然出現水質汙染，大樓管理人發現是水塔汙染，今天相關人員會勘，確認是附近工地施工時建設公司挖破自來水管線，才導致汙水流入水塔。目前市府已關閉進水閥，出動水車供居民暫時使用，一切費用由建設公司負擔。

市議員何文海表示，昨天接獲2棟大樓民眾陳情，大樓用水汙濁，水塔內水質被嚴重汙染，根本無法使用；民眾質疑，民生用水沒有保障，若不慎飲入危及健康誰來負責？也有民眾希望，市府應加派自來水車到現場，讓2棟大樓暫時有水可用。

何文海今天上午與相關單位到大樓現勘，發現大樓的自來水管線破損，汙水是從破損的管線流入水塔，繼續溯源，鎖定是附近工地的建設公司施工時不慎挖破管線造成；何表示，這2棟住戶加起來共758戶，建設公司與市府應盡速處理，不要飲響民眾用水安全。

建設公司承認誤挖管線造成汙染，也承諾負責後續修復管線、清理水塔的事宜與一切費用。