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台中南投枇杷結果不佳 農業部長陳駿季：已達天然災害救濟

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
農業部長陳駿季（左）視察確認枇杷已達天然災害救濟標準，表示會盡速公告，並讓農民申請。圖／民眾提供
農業部長陳駿季（左）視察確認枇杷已達天然災害救濟標準，表示會盡速公告，並讓農民申請。圖／民眾提供

台中市新社、太平和南投一帶的枇杷園因去年康芮颱風造成植株受損，開花期間又受高溫及低濕影響，致花粉活力不足，結果不良，生產受損。農業部長陳駿季下午應立委何欣純邀請前往太平的大湖桶枇杷生產區視察，確認已達天然災害救濟標準，表示會盡速公告，並讓農民申請。

陳駿季下午4時驅車進入太平山區，他在視察後說，經改良場人員實地勘查，枇杷在去年康芮颱風期間，葉片就已受損，加上開花期間又受高溫及低濕影響，導致結果不良，當結果時沒有順利膨脹，現表面上看似順利，但往後結果並不能順利成長。

他說，因為受損情形已超過天然災害的20%標準，相關的救濟已經啟動，並會盡快把新社、太平和南投一帶的枇杷公告列為天然災害救濟的品項，也歡迎農民申請低利貸款補助。

市府農業局日前也已勘查認定已達農業天然災害救助標準，並函請農業部建議救助。據農業局指出，新社區枇杷天然災害損害經勘查，勘查9筆農地面積4.33公頃 ，損害程度平均36%。太平區勘查6筆農地面積6.1334公頃，損害程度平均達23%。枇杷救助額度每公頃 10萬元。

何欣純說，很多果農反映極端氣候造成枇杷成長過程中受損，大湖桶的枇杷是品質最佳的產區，陳駿季部長親自來看，可了解實地受損的狀況，未來品質也不如預期，希望政府趕快拍板公告，給予農民救濟。

康芮颱風 農民 陳駿季

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