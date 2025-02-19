快訊

高雄首段「區間測速」道路傳死亡車禍 騎士逆向撞大貨車喪命

文化總會執委改選 王金平未連任、曹興誠上榜

別只去日韓！全球最熱情、友善城市榜單出爐 亞洲這國家意外奪冠

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化媽祖祈福文化節今年日期出爐 社頭枋橋頭天門宮雙喜臨門

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天向媽祖擲筊決定「彰化縣媽祖祈福文化節」將於11月21到23日在枋橋頭天門宮舉辦。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美今天向媽祖擲筊決定「彰化縣媽祖祈福文化節」將於11月21到23日在枋橋頭天門宮舉辦。圖／彰化縣政府提供

彰化縣社頭鄉枋橋頭天門宮今年適逢280周年慶，彰化縣長王惠美今天也向媽祖擲筊決定「彰化縣媽祖祈福文化節」將於11月21到23日在枋橋頭天門宮舉辦，全縣13間宮廟媽祖神尊將齊聚為民眾祈福。

今天擲筊儀式在爐主宮廟社頭枋橋頭天門宮舉行，由彰化縣長王惠美擲筊請示媽祖，並邀集田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、溪湖福安宮等13間媽祖宮廟主委見證。

王惠美表示，去年擲筊選爐主時，媽祖以8個聖筊聖示今年「彰化縣媽祖祈福文化節」由社頭枋橋頭天門宮舉辦，適逢天門宮280週年慶雙喜臨門，今天擲筊請示媽祖結果擇定11月21至23日一連三天舉辦活動。

社頭枋橋頭天門宮主委劉清尊表示，感謝縣長王惠美縣府團隊大力支持，及13間宮廟一起用心籌備，希望透過活動將社頭鄉行銷出去，也邀請全國鄉親一起參與，來向13尊媽祖祈福，保佑大家平安順利賺大錢，預祝今年活動圓滿成功。

彰化文化局表示，今年爐主宮「社頭枋橋頭天門宮」是縣定古蹟，其媽祖繞境活動是以聯庄形式祭祀，是一個超越族群、聚落、地域的聯庄組織，透過對媽祖的祭祀信仰，將不同祖籍的人群組織起來，形成緊密的連結，這項深具特色的民俗活動「社頭枋橋頭七十二庄迓媽祖」傳承百餘年，並2014年登錄為彰化縣無形文化資產。

彰化縣社頭枋橋頭天門宮今年適逢280周年慶，「彰化縣媽祖祈福文化節」將於11月21到23日在枋橋頭天門宮舉辦。圖／彰化縣政府提供
彰化縣社頭枋橋頭天門宮今年適逢280周年慶，「彰化縣媽祖祈福文化節」將於11月21到23日在枋橋頭天門宮舉辦。圖／彰化縣政府提供

媽祖 王惠美

延伸閱讀

彰化八堡一圳水岸廊道開工 打通二水自行車道斷點

2025彰化媽祖祈福文化節 11/21連3天舉行

彰化彩繪大師陳穎派92歲高齡辭世 展出珍貴手稿

彰化縣情人節讓情人放閃 打破八卦山大佛情侶禁地忌諱

相關新聞

武陵農場櫻花季紅粉佳人綻放 高乘載管制期延長至3/2

武陵農場櫻花季2月8日開跑後，大片櫻花林吸引許多民眾上山，武陵農場表示，農場內種植2萬多株櫻花樹，除最為人熟知的紅粉佳人...

影／絕美空拍曝光！群櫻爆開 紅色浪漫襲捲南投

近日天氣回暖，南投清境、奧萬大等地櫻花怒放進入高峰期，台14線埔霧公路沿途櫻花也盛綻，美不勝收，整體花況預計能持續至3月...

建設公司挖破自來水管 台中2大樓水塔汙染758戶受影響

台中南屯區新業宜家社區與精科社會住宅2棟大樓昨日突然出現水質汙染，大樓管理人發現是水塔汙染，今天相關人員會勘，確認是附近...

台中南投枇杷結果不佳 農業部長陳駿季：已達天然災害救濟

台中市新社、太平和南投一帶的枇杷園因去年康芮颱風造成植株受損，開花期間又受高溫及低濕影響，致花粉活力不足，結果不良，生產...

彰化媽祖祈福文化節今年日期出爐 社頭枋橋頭天門宮雙喜臨門

彰化縣社頭鄉枋橋頭天門宮今年適逢280周年慶，彰化縣長王惠美今天也向媽祖擲筊決定「彰化縣媽祖祈福文化節」將於11月21到...

彰化八堡一圳水岸廊道開工 打通二水自行車道斷點

彰化縣政府打造八堡一圳水岸廊道，二水鄉復興村段今天動工，總經費2400萬元，預計在今年9月完工，將打通二水自行車道斷點，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。