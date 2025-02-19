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彰化媽祖祈福文化節今年日期出爐 社頭枋橋頭天門宮雙喜臨門
彰化縣社頭鄉枋橋頭天門宮今年適逢280周年慶，彰化縣長王惠美今天也向媽祖擲筊決定「彰化縣媽祖祈福文化節」將於11月21到23日在枋橋頭天門宮舉辦，全縣13間宮廟媽祖神尊將齊聚為民眾祈福。
今天擲筊儀式在爐主宮廟社頭枋橋頭天門宮舉行，由彰化縣長王惠美擲筊請示媽祖，並邀集田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、溪湖福安宮等13間媽祖宮廟主委見證。
王惠美表示，去年擲筊選爐主時，媽祖以8個聖筊聖示今年「彰化縣媽祖祈福文化節」由社頭枋橋頭天門宮舉辦，適逢天門宮280週年慶雙喜臨門，今天擲筊請示媽祖結果擇定11月21至23日一連三天舉辦活動。
社頭枋橋頭天門宮主委劉清尊表示，感謝縣長王惠美縣府團隊大力支持，及13間宮廟一起用心籌備，希望透過活動將社頭鄉行銷出去，也邀請全國鄉親一起參與，來向13尊媽祖祈福，保佑大家平安順利賺大錢，預祝今年活動圓滿成功。
彰化文化局表示，今年爐主宮「社頭枋橋頭天門宮」是縣定古蹟，其媽祖繞境活動是以聯庄形式祭祀，是一個超越族群、聚落、地域的聯庄組織，透過對媽祖的祭祀信仰，將不同祖籍的人群組織起來，形成緊密的連結，這項深具特色的民俗活動「社頭枋橋頭七十二庄迓媽祖」傳承百餘年，並2014年登錄為彰化縣無形文化資產。
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