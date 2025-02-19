武陵農場櫻花季管制延長至3/2 紅粉佳人陸續綻放
台中市和平區的武陵農場櫻花季2月8日開跑，管制期本到23日，武陵農場今天表示，今年櫻花季的交通管制將延長至3月2日，目前農場內主力櫻花紅粉佳人已陸續開花。
台中市和平區的武陵農場種植大片櫻花林，每逢櫻花季吸引許多民眾上山。因應今年櫻花開花狀況，武陵農場今天告訴中央社記者，武陵農場114年櫻花季管制期本預定自2月8日至2月23日止，現在將延長至3月2日。
武陵農場提到，因應管制期延長，國光客運的賞櫻專車也會持續加開，目前茶園區的櫻花已經開了3、4成，預計下週進入盛開期。武陵農場官方臉書原本中午有放上「暫不延長管制」的通知公告，後續與相關單位開會討論後，為維護農場內賞花品質，決定將管制期延長。
農場內種植2萬多株櫻花樹，品種近20種，除最為人熟知的紅粉佳人外，另外還有墨染櫻、普賢象櫻、松月櫻等特殊品種及特殊黃綠色花朵的鬱金櫻。
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